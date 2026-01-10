“La ‘U’ tiene que allanarse, no le queda otra”: el mensaje de Alianza y su papel en salvar la Liga 1 en plena “guerra” de tuits y comunicados

En medio de esta vorágine de discrepancias y dardos, Alianza Lima asumió un rol de liderazgo para, a través de su gerente general Fernando Cabada, resolver preliminarmente un conflicto que puede volver a estallar en cualquier momento.

La queja de Melgar y el dardo de Barco

El contexto es este: en plena Navidad, Melgar reiteró su queja contra 1190 Sports, la empresa dueña de los derechos de televisión de la Liga 1 hasta el 2035, advirtiendo que sigue pendiente una cuantiosa deuda desde 2023, además de recalcar que el pago a los clubes se sigue haciendo con un retraso de 60 días, procedimiento que repercute en la salud financiera de los clubes.

1190 Sport optó por el silencio. Hasta que Álvaro Barco, gerente de la ‘U’ se expresó con firmeza sobre la crítica situación a través de un discurso bastante agresivo.

"La federación nos ha entregado un campeonato, donde considero yo que es, que hoy está, que es un cadáver, ni siquiera en UCI, que está en cementerio, vamos a tratar de reflotarlo.Vamos a tratar de reflotarlo y hacer el mejor campeonato, intentar de que los clubes, de alguna manera, tengan alguna solidez económica”, fue, en parte, de las cosas más duras que dijo el dirigente.

Barcos también se refirió al desfase en el pago por los derechos de TV que reciben los clubes, con un retraso de 60 días por parte de 1190 Sports, hecho que perjudica a los clubes.

“Los derechos de TV son un dolor de cabeza. Hemos dado un paso adelante sacando una cláusula del contrato que le permitía a 1190 pagar 120 días después. Lo que fomentaba el no pago, la estafa, y escuchamos a 1190 decir que todo está bien, y nada está bien", aseguró el directivo crema.

La amenaza de los clubes

En medio de la bomba atómica, 1190 Sports se animó a pronunciarse a través de su asesor legal Julio García, quien aseguró que el torneo no corre riesgo de postergarse y que ya negociaban con los clubes una solución.

¿Por qué se pronunció 1190 Sports? Un día antes, los clubes se reunieron para sentar posición frente al pago retrasado por los derechos de tv y acordaron prohibir el ingreso de las cámaras de televisión a los partidos mientras que la empresa dueña de los derechos de transmisión no cumpla con pagar al día.

“El campeonato debe comenzar de manera ordenada. Adoptamos esta postura porque los clubes necesitan un inicio ordenado del torneo. Para nosotros, como gestores del proyecto junto con la federación, los clubes y 1190, es positivo, ya que nos permite enfocarnos en el desarrollo del proyecto”, aseguró García, además de reafirmar que se buscaba reducir el desfase de pagos de 60 a 30 días. Es decir, dejar de pagar con dos meses de retrasos y ahora pagar con un mes de retraso.

El comunicado de la FPF

La FPF y el contraataque de Melgar

Tras las duras declaraciones de Barco, la FPF emitió un comunicado en el que, en resumidas cuentas, hizo un jalón de orejas a Universitario a razón de que un directivo de sus colores tuviera ese tipo de calificativos contra un campeonato que la ‘U’ ganó por tercer año consecutivo.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) ha tomado conocimiento de las declaraciones realizadas por el señor Álvaro Barco, ex representante del Consorcio Fútbol Perú y actual gerente del Club Universitario de Deportes, las cuales son inexactas y afectan la imagen del fútbol peruano”, se lee inicialmente en dicho comunicado.

El comunicado de la FPF, entre líneas, advierte que Barco trabajaba para la empresa rival de 1190 Sports en el negocio de transmisión del fútbol peruano.

A través de su cuenta de X, ex Twitter, Melgar reaccionó al comunicado ferozmente: “Qué eficiente puede ser la gestión cuando uno quiere. Nos encantaría que la FPF responda con la misma velocidad y firmeza cuando sus socios comerciales nos deben. Van a ser 3 años sin solución ni apoyo. Seguimos esperando.”, publicó el club.

La respuesta de Universitario

En la ‘U’ no se quedaron con las manos cruzadas y respondieron a la FPF con un nuevo comunicado. Bajaron el volumen a la crítica, pero la mantuvieron: “Las declaraciones brindadas por nuestro Director Deportivo, Álvaro Barco, contienen expresiones y adjetivos que quizá no fueron los más adecuados en su forma.

Desde Ate, ahora con Franco Velazco como cabeza, reiteraron su preocupación y desacuerdo frente al modelo de 1190 Sports respaldado por la FPF, que ahora tiene como su cabeza deportiva a Jean Ferrari, exadministrador de la ‘U’.

Lo que podría resolverse con una llamada de dos personas que lideraron el cuadro de Ate, finalmente se mantuvo en la réplica pública. Sin embargo, el fondo del planteamiento se mantiene plenamente vigente, en tanto responde a una preocupación legítima y objetiva sobre el actual modelo de comercialización de los derechos de televisión, que a todas luces, perjudicó la economía de la mayoría de clubes profesionales, y con ellos nuestra solidaridad”, señaló el club.

Cabe aquí recordar que no es la primera vez que Barco arremete contra la FPF. En el 2020, tras acusar a la directiva de Agustín Lozano de ser discriminado, la federación dictaminó una suspensión de 4 meses al entonces director deportivo de la Universidad San Martín.

Aquella vez, según la resolución, el castigo se sustentó en una infracción prevista en el artículo 65 numeral 2 del Reglamento Único de Justicia de la FPF, por una supuesta “incitación a la hostilidad o a la violencia”.

Queda más que claro que Barco y la FPF de Lozano no se llevan bien desde hace mucho.

El rol de Alianza Lima

Horas después, el presidente del Comité de Dirección de la Liga 1 y gerente general de Alianza Lima, Fernando Cabada, brindó una entrevista en Radio Ovación, donde señaló confirmó el acuerdo con 1190 Sports para el cumplimiento de los pagos.

“Ya se acordó. Ha sido un tema muy arduo y trabajoso, pero hemos llegado a un acuerdo en el que 1190 se va a poner al día con los clubes, y eso ocurrirá ya. Solo resta formalizar y firmar los documentos de parte de la entidad fiduciaria, la FPF y de 1190 Sports. Ellos ya cuentan con los acuerdos logrados en favor del sistema, y especialmente a favor de todos los clubes”, sostuvo Cabada.

Eso sí, luego aclaró que el desfase de 60 días se reducirá a 30 días, por lo que no queda claro si 1190 Sports finalmente pagará al día y el desfase será solo la excepción a la regla.

¿Por qué? Inicialmente el desfase de 60 días era la excepción a la regla, pero se convirtió en regla. ¿Qué asegura que no volverá a pasar?

El año pasado, García admitió que el desfase era una forma de mantener el modelo a flote debido a que el negocio no alcanzaba el punto de equilibrio por razones que apuntaban a la FPF (incumplimiento de ciertas condiciones para que el modelo funcione).

“El plazo máximo para la subsanación de pagos ahora será de 30 días, lo cual no significa que se deba pagar con dicho desfase, sino que es algo que podría generarse por eventos externos”, detalló el directivo de Alianza.

Cabada aprovechó para sentar posición sobre la ‘U’: “Yo no defiendo ningún modelo. Lo único que veo es que se le pague al club lo que le corresponde”. En ese sentido, aseguró que, con los acuerdos alcanzados, el club crema recibiría sus pagos desde el primer mes. “La ‘U’ tiene que allanarse, no le queda otra. Los reglamentos y los contratos están así, y ellos lo saben. Además, a diferencia de otros clubes que atravesaron problemas de flujo de caja, no deberían tener mayores dificultades”.

¿Qué pasará ahora? Por lo pronto, esperar a que se oficialice el cambio en el desfase, 1190 Sports cumpla con ponerse al día y que se respete el pago en un máximo de 30 días por mes. Si eso no sucede, los clubes volverán a alzar la voz.