En la Videna, semanas atrás, mejor dicho meses, saltaron nombres como José Pekerman e incluso Dunga. También tomó fuerza la idea de concentrar todas las responsabilidades deportivas en un solo apellido que absorba los roles de Oblitas (director de fútbol), Chemo del Solar (jefe de la Unidad Técnica de Menores) y Fossati (entonces todavía técnico de la selección mayor).

Hoy esa idea parece desterrada de la mesa directiva que lidera Agustín Lozano. Las razones son evidentes: principalmente, la gran dificultad para hallar un prospecto de buena reputación que acepte las condiciones y el escenario casi catastrófico en el que se desenvuelve la FPF desde hace buen tiempo y que incluye crisis deportiva (últimos en las Eliminatorias), además de una crisis de reputación generada generada por la detención policial de Lozano a fines del año pasado.

A esto último se suma el escenario político poco fiable. En diciembre próximo deben darse las elecciones en la FPF y ha resultado más difícil de lo esperado el poder convencer a un técnico de renombre para asumir un proyecto en pleno cambio de cabeza en la Federación.

De ahí que desde la cercanía de Pekerman se reveló que Lozano le había prometido que un posible proyecto con él tendría el respaldo de la siguiente directiva. ¿La razón? Le dieron el compromiso al técnico argentino que la suerte de esas elecciones ya estaba definida a favor de mantener el proceso.

La revelación pasó desapercibida, pero delata el manejo en la interna de la FPF. Incluso saltó el nombre de Arturo Ríos, actual presidente de Atlético Grau y vicepresidente de la FPF, como futuro nuevo mandamás de la FPF.

Las semanas pasaron y ante la urgencia de elegir un entrenador debido a la cercanía de la fecha doble de marzo por Eliminatorias, en Videna le marcaron a Óscar Ibáñez, un exfutbolista con impecable trayectoria y técnico sin experiencia certificada para asumir la dirección técnica de una selección adulta.

Eso sí, la elección de Ibáñez fue definida como “técnico interino” pese a que tendrá la oportunidad de dirigir el mismo número de partidos que sus antecesores Fossati y Reynoso (seis partidos de Eliminatorias), una contradicción que revelaba un plan mayor: utilizarlo de fusible en caso todo vaya peor o logren definir a un técnico para el proyecto 2030.

La apuesta por Barreto

Manuel Barreto, que lleva cuatro temporadas en Universitario, ha sido el señalado principal por la crisis de contrataciones del club en ataque. El rendimiento de Diego Churín volvió al exfutbolista el objetivo de la cólera del hincha.

Su éxito fugaz como técnico sin embargo, tras dirigir a Universitario en la victoria ante Binacional de visita y recientemente con el histórico triunfo en Guayaquil ante el Barcelona por la Libertadores, ha volteado la tortilla en el sentimiento del hincha.

Tanto que hace dudar la necesidad de que vuelva Jorge Fossati. Tres partidos, tres victorias: una increíble remontada y paliza sobre un difícil Melgar, otra exitosa jornada en la dificilísima Juliaca frente a Binacional y recientemente un histórico triunfo sobre el Barcelona de Ecuador en Guayaquil para revivir al equipo en la Copa Libertadores.

Manuel sin embargo, es el gerente deportivo. Ya presentaron a Fossati y el romance llegó a su fin. “No hay nadie en Universitario que conozca más a este equipo que yo, este es mi equipo, he traído prácticamente a más del 90% de jugadores. Los conozco al milímetro. Es un premio que me regalan estos jugadores a mí y a todos, a pesar de las críticas y todo lo que pueda suceder. Ha sido una experiencia increíble”, afirmó Barreto luego de lograr la hazaña en la Libertadores.

Sobre su futuro no habló. Hace unos días sin embargo, en un programa de Youtube, fue más revelador: “Mi familia me dice ‘tú estás loco, tú siempre por la U das todo’, pero es lo que me ha tocado, por eso digo que ha significado un desgaste grande y que mi tiempo en el club está llegando a su tramo final”.

Barreto sentía que era una obligación asumir la dirección técnica tras la salida de Fabián Bustos. Hoy, con Fossati ya en el puesto, sus función ahí terminado. Se sabe que de regreso a Lima conversó con Jean Ferrari, administrador del club, y pidió licencia por unos días para un viaje de carácter personal. Ese tiempo también lo aprovechará para pensar y, principalmente, decidir. Aunque todo apunta a que heredará el escritorio de Juan Carlos Oblitas como director de fútbol de la FPF.

“Es normal cuando alguien hace las cosas bien venga la propuesta. Ahí es donde tiene que entrar mi muñeca para convencer a la muñeca. Es parte de esta profesión. Para nosotros es importante que venga estas propuestas de sitios tan importantes”, ha dicho Ferrari a la consulta sobre una posible partida de Barreto a la FPF, de paso que confirmó el rumor.

¿Qué pasa en la FPF?

“La Federación Peruana de Fútbol (FPF) cumple con informar a la opinión pública que con el objetivo de fortalecerse institucionalmente, ha iniciado el proceso de reestructuración, modernización y renovación en todos sus estamentos”, fue el mensaje del comunicado del 7 de diciembre del 2024 cuando la FPF dio por concluida la labor de Juan Carlos Oblitas.

Casi cinco meses después, la FPF continúa en “reestructuración, modernización y renovación”. En medio de ese lento proceso padecen las selecciones menores (de penosa participación este verano en la Sub 15 y Sub 17)

En Videna asumen como posibilidad que la permanencia de Ibáñez se prolongue más allá de la última fecha de Eliminatorias. Salvo suceda una catástrofe deportiva y midiendo su empatía con la afición, el entrenador podría perfilarse como una alternativa al 2030. Al mismo tiempo, sin embargo, siguen en la búsqueda de un entrenador.

En ese proceso es que nace la urgencia por darle apellido y nombre a quien asuma la responsabilidad de decidir en lo deportivo dentro de la Videna. Esto, más allá de la junta directiva y de Lozano. Una cabeza que sea sacrificable en caso las decisiones no sean acertadas. En términos profesionales, un especialista con relativa experiencia en los retos que plantea el puesto. Ahí es que salta el nombre de Barreto.

Juan Carlos Oblitas se incorporó a la FPF en 2015 como director deportivo, y su primera gran decisión fue proponer a Ricardo Gareca. (Foto: Agencias).

Hubo un tiempo en el que el puesto parecía reservado para Chemo del Solar, pero su labor en menores y sus desavenencias con Lozano terminaron por definir su salida a César Vallejo y borraron su nombre de la lista.

En menos de un mes debería iniciar la tercera temporada del Proyecto Bicolor con la búsqueda de talento en las 25 regiones del país a través de scouting. Sin director de fútbol y sin jefe de la Unidad Técnica de Menores, se pone en riesgo el calendario de un proyecto que se anunció en el 2023 como el ambicioso plan para reestructurar el fútbol peruano. Otra vez, en Videna las decisiones podrían tomarse a contrarreloj.

