La selección peruana, pese a participar en las Eliminatorias de Conmebol con mayor cantidad de cupos para un Mundial, se encuentra casi fuera de toda posibilidad matemática con hasta tres entrenadores en la presente competición.

Al respecto, el exseleccionado nacional Juan Manuel Vargas se pronunció y compartió su análisis, apuntando a una cierta falta de compromiso con el equipo de todos.

“Se fueron arriba (los jugadores) después del Mundial, ya ‘pisaban huevos’”, dijo en la última edición del programa de YouTube ‘Enfocados’.

“Se ve en las declaraciones uno no quería venir a jugar, otro pedía seguro... Nosotros hemos venido cuando las cosas estaban mal. No poníamos pretextos, pero ahora creo que le ha cambiado el chip a algunos, no a todos”, agregó el ‘Loco’.

🛑 Loco Vargas sobre la selección peruana: "Después del Mundial empezaron a 'pisar huevos', uno no quería venir y otro pedía seguro... Nosotros, en las 'vacas flacas', nunca pusimos pretexto".



Como se recuerda, previo a la Copa América de Estados Unidos, Renato Tapia decidió no viajar junto a la selección que dirigía en aquel momento Jorge Fossati, por no llegar a un acuerdo con la Federación Peruana de Fútbol sobre un seguro deportivo.

