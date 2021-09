Un empate que duele. Sí, duele y mucho porque la selección peruana tenía la gran oportunidad de comenzar a escalar en la tabla de las Eliminatorias Qatar 2022. Sin embargo, igualó 1-1 ante Uruguay en el Estadio Nacional.

Los hinchas peruanos volvieron al estadio, el aliento no faltó, pero sí el resultado que tanto necesitaba la blanquirroja. Renato Tapia abrió el marcador y desató la fiesta en el Estadio Nacional; sin embargo, la felicidad no duró mucho porque Arrascaeta puso el empate.

Así vimos a los jugadores de la selección peruana que hasta la fecha no pueden ganar en estas Eliminatorias Qatar 2022. Perú se ubica en el penúltimo puesto con 5 puntos. Tendrá que ganarle a Venezuela para seguir con vida en su camino mundialista.

PEDRO GALLESE (6)

A pesar del gol, tuvo un partido correcto. Uruguay le dio mucho trabajo sobre todo por los constantes centros. Este era uno de los puntos más débiles del arquero peruano, pero esta vez respondió muy bien en sus salidas.

Soccer Football - Copa America 2021 - Third-Place Playoff - Colombia v Peru - Estadio Mane Garrincha, Brasilia, Brazil - July 9, 2021 Peru's Pedro Gallese celebrates their first goal scored by Yoshimar Yotun REUTERS/Ueslei Marcelino

LUIS ADVÍNCULA (5)

Nadie puede negar la entrega del lateral dentro del campo. Cubrió bien su sector, pero se le notó algo sentido. A pesar de ello, cubrió su sector y fue el ataque cuando pudo. Pero se topó ante una férrea defensa uruguaya.

Brian Rodríguez. (Foto: EFE)

ANDERSON SANTAMARÍA (4)

Tuvo un increíble error en salida que le costó el primer gol de Uruguay. Inentendible lo que quiso hacer el central. Cuando tenía que rechazar el balón, intentó salir jugando cuando tenía la marca de dos uruguayos.

Tuvo altos y bajos en la 'bicolor'. Sería central frente a Colombia.

ALEXANDER CALLENS (7)

El defensa fue uno de los puntos más alto de Perú. Respondió muy bien ante los movedizos atacantes uruguayos. Estuvo bien atento en los cruces y tiene voz de mando en la zona defensiva.

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Peru v Uruguay - Estadio Nacional, Lima, Peru - September 2, 2021 Peru's Alexander Callens in action with Uruguay's Giorgian de Arrascaeta Pool via REUTERS/Daniel Apuy

MARCO LÓPEZ (6)

El lateral ha ratificado que se ha acentuado muy bien el puesto. Fue inteligente para ir al ataque, jamás de alocó y descuidó su zona. Además, estuvo correcto en defensa. Poco a poco se está ganando el puesto.

Marcos López en los planes de Colón de Santa Fe por su gran Copa América. (Foto: AFP)

RENATO TAPIA (7)

El volante generó el primer gol de la selección peruana. Aprovechó el pivoteo de Paolo Guerrero y se mandó con una tremenda chalaca. En defensa siempre cumple, eso ya no es novedad. Lastimosamente se fue lesionado.

Tapia fue el autor del gol nacional en el Perú vs. Uruguay. (Foto: Violeta Ayasta / GEC)

YOSHIMAR YOTÚN (4)

Tuvo un partido muy discreto. Sobre todo, en el primer tiempo donde estuvo desaparecido. No se conectó nunca con Guerrero. Estuvo muy impreciso y eso se notó en el campo de juego. Uruguay lo neutralizó.

Yoshimar Yotún maneja ofertas de clubes de Europa tras la Copa América 2021. (Foto: EFE)

EDISON FLORES (4)

Su regreso a la selección peruana no fue el esperado. Solo tuvo algunos chispazos en ataque luego no apareció. No se entiende su titularidad, sobre todo porque recién sale de una lesión y había jugadores en mejor momento.

AMDEP9053. LIMA (PERÚ), 02/09/2021.- Edison Flores (d) de Perú disputa hoy el balón con Nahitan Nández de Uruguay, durante un partido por las eliminatorias de Conmebol al Mundial de Catar 2022, en el Estadio Nacional de Lima (Perú). EFE/ Daniel Apuy /POOL

CHRISTIAN CUEVA (4)

Fue bien controlado por los uruguayos que no lo dejaron aparecer ni conectarse con sus compañeros. Estuvo peleado con el balón. Las veces que intentó generar peligró fue frenado por la defensa o volate uruguaya.

Christian Cueva se unirá este sábado a los trabajos en la Videna. (Foto: AFP)

ANDRÉ CARRILLO (6)

No es novedad que el juego ofensivo de Perú descansa en sus pies. Es el jugador más desequilibrante y peligroso de la selección peruana. Le faltó más apoyo en la zona ofensiva. Por momento estuvo muy solo.

AME2159. LIMA (PERÚ), 02/09/2021.- André Carrillo de Perú disputa el balón con Matias Viña de Uruguay hoy, durante el partido entre Perú y Uruguay por las eliminatorias de Conmebol al Mundial de Catar 2022, en el Estadio Nacional de Lima (Perú). EFE/ Sebastián Castañeda /POOL

PAOLO GUERRERO (5)

Como siempre jugó solo en ataque. Sin embargo, ya no es el delantero de las Eliminatorias pasadas. Le costó el partido ante Uruguay. A pesar de ello, siempre es un elemento importante en ataque porque jala marca.

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Peru v Uruguay - Estadio Nacional, Lima, Peru - September 2, 2021 Peru's Paolo Guerrero in action with Uruguay's Federico Valverde Pool via REUTERS/Daniel Apuy

CAMBIOS

WILDER CARTAGENA (5)

Ingresó por un desgastado y lesionado Tapia. Cubrió muy bien ese puesto. Además, fue un buen soporte para Yotún.

SERGIO PEÑA (5)

Ingresó muy bien el volante, pero a medida que pasaron los minutos fue bien controlado por los uruguayos.

RAÚL RUIDÍAZ (-)

Ingresó en los últimos minutos del partido. Tuvo la misión de ayudar en ataque, pero estuvo poco tiempo en el campo.

MÁS EN DT

- Perú vs Uruguay: resumen del minuto a minuto y goles por Eliminatorias 2022

-Perú vs. Uruguay: André Carrillo erró clara ocasión de gol dentro del área | VIDEO

- Tabla de posiciones, Eliminatorias 2022 en vivo: así marchan Perú, Chile y todas las selecciones

- Perú vs. Uruguay: golazo de ‘chalaca’ de Renato Tapia para el 1-0 de la ‘Bicolor’ | VIDEO

- Perú vs. Uruguay: el público, el jugador más emotivo para la Bicolor, en una vuelta con un solo gol en contra

VIDEO RELACIONADO

Renato Tapia sorprendió a toda la defensa de Uruguay al coger un balón suelto dentro del área y definir con una impresionante ‘chalaca’ que dejó sin chances al portero Muslera.