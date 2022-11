Juega otra selección sudamericana en el Mundial Qatar 2022. Este jueves 24 de noviembre, Uruguay vs. Corea del Sur en vivo online gratis en el Education City Stadium por la fecha 1 del Grupo H de la Copa del Mundo, desde las 8:00 a.m. (hora local) y 10:00 a.m. (hora uruguaya). La ‘Celeste’ quiere empezar con pie derecho la competición internacional y confía en la calidad de sus estrellas como Federico Valverde, Luis Suárez, Edinson Cavani, entre otros. ¿Dónde ver el compromiso? Los canales encargados de la transmisión son DIRECTV Sports, DIRECTV Go, Teledoce (Canal 12), VTV, Vera TV, Canal 10, Canal 4, Chilevisión y TV Azteca.

VIDEO RECOMENDADO Uruguay juega en el Mundial 2022 en el Grupo E | Fuente: AUFTV.