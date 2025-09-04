Uruguay vs. Perú en vivo
¿Dónde juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas
El partido de Perú vs. Uruguay por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 se jugará en el Estadio Centenario, que es un recinto deportivo mundialista ubicado en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Se sitúa en el barrio de Parque Batlle. Es administrado por la Comisión Administradora del Field Oficial, compuesta por tres miembros de la Asociación Uruguaya de Fútbol y dos de la Intendencia de Montevideo.
¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay HOY?
La hora del partido entre Perú vs. Uruguay por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 está programado para las 6:30 de la noche en horario peruano.
El partido de Perú vs. Uruguay por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 se jugará este jueves 4 de septiembre del 2025 en el estadio Centenario.
Por otro lado, un Uruguay repleto de figuras y casi clasificado a la próxima Copa del Mundo, intentará hacer respetar el Centenario en su último partido en condición de local en esta Eliminatoria. La gran baja de los charrúas es la ausencia de Darwin Núñez, el delantero completará su fecha de suspensión ante la blanquirroja.
La selección peruana visitará a Uruguay por las Eliminatorias 2026 en Montevideo, con la ilusión de sumar de a tres puntos para continuar en el camino rumbo al Mundial del 2026. El equipo de Óscar Ibáñez, con muchas bajas, necesitan ganar para aferrarse al sueño de quedarse con el repechaje.
Bienvenidos, amigos de El Comercio, a la transmisión del minuto a minuto del partido entre Perú y Uruguay por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.
La selección peruana enfrentará este jueves 4 de septiembre a Uruguay en Montevideo por la penúltima jornada de las Eliminatorias 2026, el equipo dirigido por Ibáñez buscará los 3 puntos para seguir ilusionado con el repechaje al Mundial.