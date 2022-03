El presidente Pedro Castillo dijo sentirse indignado luego del partido de fútbol Uruguay vs. Perú que la selección nacional perdió en Montevideo este jueves 24 de marzo.

“Tengo que decir al país que en la cancha, donde están nuestros once hermanos defendiendo la blanquirroja, debo decir que también me siento un tanto indignado porque nos robaron el partido”, comentó durante un evento sobre masificación de gas en Ayacucho.

Pedro Castillo se refirió así a la polémica que se generó en los últimos minutos del Uruguay vs. Perú donde el árbitro principal, Anderson Daronco, decidió no otorgar un gol a la selección peruana que el arquero uruguayo Sergio Rochet paró desde dentro del arco.

“El fútbol hay que jugarlo bien y no es posible que, así también como existen malas intenciones, en el Perú políticamente también no tenemos tiempo para hacer caso o entretenernos en cosas porque no quieren agendar grandes temas como la masificación del gas para Ayacucho”, señaló el jefe de Estado para continuar con el evento.

Uruguay vs. Perú

La selección peruana dirigida por Ricardo Gareca no pudo traer una victoria desde Montevideo este jueves, ya que a los 41 minutos Giorgio De Arrascaeta aprovechó un disparo en el palo de Luis Suárez para anotar el único gol uruguayo.

Con esta victoria, Uruguay se clasificó a Qatar 2022 junto a Ecuador, que perdió 3-1 en Asunción ante una eliminada Paraguay y aprovechó la caída peruana para sellar su pase al mundial.

En tanto, la selección peruana aún mantiene la primera opción para asegurar el repechaje internacional. Para ello deberá vencer el martes 29 a Paraguay en el Estadio Nacional de Lima.

Con un sabor amargo, Perú se despidió de Montevideo con una derrota. Los hinchas uruguayos reaccionaron tras el partido.