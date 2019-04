Uruguay vs. Perú EN VIVO ONLINE vía Movistar Deportes: juegan por el pase al Mundial Sub 17 Uruguay vs. Perú jugará por el Sudamericano Sub 17 (4:30 p.m. EN VIVO ONLINE vía Movistar Deportes) por la última fecha del hexagonal final en el estadio de la Universidad Mayor de San Marcos

Chile marcha segundo en la tabla del hexagonal final del Sudamericano Sub 17 con seis puntos, seguido por Paraguay (5), Uruguay (4), Perú (1) y Ecuador (1). (Foto: @Uruguay)