Venevisión EN VIVO, es el canal que transmite el partido de Venezuela vs. Argentina por cable y también tienes la opción de mirarlo en Venevisión Play a partir de las 7:30 de la noche en horario venezolano. La Vinotinto buscará los tres puntos para mantenerse en la posición del repechaje. A continuación, te mostramos los canales en los diferentes cabeloperadores.

¿Dónde ver Venevisión EN VIVO, juego de Venezuela vs. Argentina?

Para que pueda ver el partido de Venezuela vs. Argentina por la fecha 17 de Eliminatorias CONMEBOL podrás mirar VENEVISIÓN en las siguientes señales: VCI Network, Unicable, TV Zamora, Simple TV, Movistar TV, Supercable, Inter y CANTV. Te mostramos la guía de canales:

Canal 3 de VCI Network

Canal 9 de Unicable Margarita

Canal 4 de TV Zamora

Canal 9 de Cable Imagen

Canal 102 de Simple TV

Canal 131 de Movistar TV

Canal 5 de CANTV

Canal 24 de Inter Satelital

Canal 4 de Planet Cable

Canales 6 y 9 de Netuno

Canales 4, 7 y 9 de Supercable

Canales 5 y 6 de Inter

¿Cómo ver Venevisión ONLINE, Venezuela vs. Argentina por internet?

Venevisión Play es la primera aplicación de un medio de comunicación venezolano que permite la transmisión en simulcast (en simultáneo) de la señal en alta definición del canal. Para ver el juego de la Vinotinto tendrás que descargar Venevision Play, iniciar sesión o registrate, y podrás disfrutar de su señal en vivo y de más de 10.000 horas de contenido de Venevisión. El aplicativo está disponible a todos los stores o tiendas de aplicaciones móviles: Play o Apple Store.