Vía Venevisión, no te pierdas el partidazo entre Venezuela vs. Colombia en vivo online por la primera jornada de las Eliminatorias rumbo al Mundial México, Estados Unidos y Canadá 2026. La ‘Vinotinto’ tendrá una dura prueba ante los ‘cafeteros’, a los que solo ha podido vencer una vez en condición de visitante. A continuación te presentamos todos los detalles para no perderte el versus.

Horario del partido de Venezuela vs. Colombia

Perú, Colombia y Ecuador: 18:00 horas

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Chile: 19:00 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 20:00 horas

Últimos partidos entre Venezuela vs. Colombia

Venezuela 0-1 Colombia | jornada 18 de Eliminatorias 2022

Colombia 3-0 Venezuela | jornada 1 de Eliminatorias 2022

Venezuela 0-0 Colombia | jornada 15 de Eliminatorias 2018

Colombia 2-0 Venezuela | jornada 7 de Eliminatorias 2018

Venezuela 1-0 Colombia | jornada 12 de Eliminatorias 2014

Colombia 1-1 Venezuela | jornada 3 de Eliminatorias 2014

Venezuela 2-0 Colombia | jornada 12 de Eliminatorias 2010

Colombia 1-0 Venezuela | jornada 3 de Eliminatorias 2010

En qué canal ver transmisión de Venezuela vs. Colombia

En Paraguay el canal que pasará la transmisión será GEN, mientras que en Perú, las señales habilitadas son las de ATV, América Televisión y Movistar Deportes.

El Mundial de fútbol de 2026, organizado por Estados Unidos, México y Canadá, ampliado a 48 países participantes, tendrá una primera fase con 12 grupos de cuatro equipos cada uno, anunció este jueves la FIFA, organizadora del torneo, que pasará de 64 partidos a 104.

Esta decisión, “que limita el riesgo de arreglos y garantiza a todos los equipos jugar al menos tres partidos”, aumentará el número de encuentros del torneo de los 64 de las últimas ediciones hasta los 104.

Las eliminatorias directas comenzarán a partir de dieciseisavos de final, a los que accederán los dos primeros clasificados de cada llave y “los ocho mejores terceros”, precisó la FIFA, cuyo consejo está reunido en Kigali (Ruanda).

Este formato significa, además, que los finalistas y semifinalistas disputarán un total de ocho partidos, por los siete hasta la edición de Catar-2022.

- Fórmula poco habitual -

Iniciado en 2017, el paso del Mundial masculino de 32 a 48 países participantes obligaba a revisar el formato vigente desde Francia-1998, con una primera fase de ocho grupos de cuatro equipos, los dos primeros clasificados para octavos de final.

La FIFA pensó en un primer momento en un formato con 16 grupos de tres equipos cada uno, con los dos primeros clasificados para dieciseisavos, lo que hubiese aumentado el número de partidos a 80.

Pero esta fórmula, inhabitual en el fútbol, donde se suele disputar en grupos de cuatro participantes en los principales torneos (Eurocopa y Liga de Campeones, por ejemplo), tenía una dificultad añadida: el riesgo de pactos entre los equipos antes del tercer encuentro, lo que llevó a la FIFA a pensar en la disputa de prórrogas e incluso tandas de penales para evitar el empate como resultado.

El máximo organismo del fútbol cambió definitivamente de opinión tras la experiencia del Mundial-2022 en Catar, donde la última jornada de la primera fase estuvo llena de emoción y suspense, particularmente en el Grupo E, en el que cada uno de los equipos (Alemania, España, Japón y Costa Rica) estuvo virtualmente clasificado para octavos a lo largo de los 90 minutos.

Este martes la FIFA argumentó haber tenido en cuenta “la integridad deportiva, la salud de los jugadores, los desplazamientos de los equipos, el atractivo comercial y deportivo, así como la experiencia de los equipos y espectadores” para renunciar a la fórmula de tres equipos por grupo.

El número de sedes del Mundial 2026 se duplicará con respecto a Catar-2022. De ocho estadios se pasarán a 16 repartidos entre Estados Unidos (Seattle, San Francisco, Los Ángeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Filadelfia, Miami y Nueva York), tres en México (Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey) y dos en Canadá (Toronto y Vancouver).

- Grandes ingresos -

Consciente de que el desgaste de los futbolistas es un tema caliente, la FIFA mantuvo en 56 días el periodo obligatorio que los jugadores tienen que estar a disposición de sus selecciones, “como en 2010, 2014 y 2018″, mientras que el Mundial de Catar se vio reducido en algunos días debido a que se disputó en plena temporada europea.

La duración del Mundial norteamericano no está confirmada, pero los participantes se concentrarán con sus selecciones el 25 de mayo para preparar un torneo cuya final se disputará el 19 de julio de 2026.

El próximo Mundial batirá todos los récords comerciales para la organización con sede en Zúrich, que luego redistribuye sus ingresos entre sus 211 federaciones. A mediados de febrero, la FIFA estableció en 11.000 millones de dólares (10.250 millones de euros) sus ingresos para el ciclo 2023-2026, un 44,7% más que en 2019-2022.

Su presidente Gianni Infantino será reelegido el jueves durante este congreso 73º de la FIFA debido a que no cuenta con ningún rival en la votación.