Ver Venezuela vs. Australia EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Shell Energy Stadium de Miami por amistoso internacional de fecha FIFA. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, viernes 14 de noviembre del 2025, a las 9:30 de la noche (hora peruana), que son las 11:30 PM de Argentina, las 8:30 PM de Venezuela y las 8:30 PM de México. ¿Dónde ver? Televen pasan el partido en Venezuela; además, en tierras estadounidenses lo transmitirán Fanatiz y FOX Sports. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

