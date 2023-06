Venezuela vs. Costa Rica sub 23 se enfrentan en el inicio del Torneo Maurice Revello , ex Esperanzas de Toulon. El partido se disputará este lunes, desde las 06:00 horas de Costa Rica y 08:00 de Venezuela, en el estadio Stade de Lattre de Tassigny. ESPN y Star Plus se encargarán de la transmisión del encuentro en exclusiva. Ambas selecciones esperan debutar con pie derecho en el grupo A de la competición, donde también compiten Francia y Arabia Saudita.

