Ver Venezuela vs. Uruguay EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Centenario por la jornada 16 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 10 de junio de 2025, a las 6:00 de la noche (hora peruana), que son las 8:00 PM de Argentina, Uruguay y Chile, las 7:00 PM de Venezuela y las 1:00 AM de España. ¿Dónde ver? Venevisión y ByM Sports transmiten el partido en Venezuela. Antel TV, AUFTV y DIRECTV pasan el partido en Uruguay. Y en Perú, lo podrás mirar por Movistar Play. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue la transmisión del partido de Venezuela vs. Uruguay en vivo online por la fecha 16 de las Eliminatorias 2026.