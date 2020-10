El 8 de octubre se llevará a cabo el Perú vs. Paraguay, lo que significará el debut de la selección nacional en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. A raíz de ello, André carrillo declaró sobre sus apreciaciones previo al duelo del día jueves.

“La mayor ventaja que tenemos es que es el mismo grupo, ya nos conocemos, tenemos el mismo cuerpo técnico y el entrenador ya nos conoce. Las desventajas son que los jugadores están llegando atrasados, por los vuelos y esas cosas no dará tiempo de recuperación”, señaló el jugador del Al Hilal.

Asimismo, el exAlianza Lima fue consultado por su futuro, exactamente sobre la posibilidad de jugar en la MLS, liga que actualmente cuenta con jugadores de la talla de Gonzalo Higuaín, Carlos Vela, entre otros.

“Aún no lo he pensado, a lo mejor es una bonita liga en la que tengo compañeros, pero retirarme allá no sabría decirte”, sentenció el atacante peruano.

