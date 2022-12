Vía DIRECTV Sports y DIRECTV Go, no te pierdas el partido por el tercer puesto del Mundial Qatar 2022 entre Croacia vs. Marruecos online en el estadio Internacional Jalifa. La pelota rodará este sábado 17 de diciembre, desde las 10:00 (hora local) y se verá a nivel local e internacional por la señal de DSports y DGO. Asimismo, en El Comercio tendrás el minuto a minuto en tiempo real con todas las incidencias.

