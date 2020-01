Selección







Perú vs. Paraguay: preciso centro de Pacheco provocó el autogol que le dio el triunfo al equipo de Solano en el Preolímpico Sub 23 | VIDEO En el duelo entre Perú vs. Paraguay por el Torneo Preolímpico Sub 23 Colombia 2020, a los 74′, un preciso centro de Fernando Pacheco provocó el autogol de Santiago Arzamendia