El último miércoles por la noche, a través de la cuenta de Instagram de la Federación Peruana de Fútbol, Luis Advíncula y Jefferson Farfán protagonizaron una divertida entrevista. El exSporting Cristal consultó si en los entrenamientos con Freddy Ternero en la selección peruana, el ‘profe’ los había hecho caminar en piedras calientes y así reaccionó la ‘Foquita’.

“No, no, no. no tengo conocimiento de eso. En el arenal de Villa El Salvador sí, es muy diferente que en piedra. He caminado kilómetros pero en piedras no”, mencionó.

Además, Farfán recordó al etapa de la blanquirroja en la que compartió con Roberto Palacios en la Copa América 2004 y solo atinó a dedicarle diversos elogios.

"El 'Chorri metió un golazo contra Bolivia, un sombrero de izquierda y gol. Uno de los mejores jugadores que yo he visto pegarle a la pelota en el Perú”, señaló Jefferson.

Video de Farfán y Advíncula:

Farfán y Advíncula compartieron transmisión en vivo en Instagram | Video: FPF

