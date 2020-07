Manuel Árias, Presidente de la Federación Panameña de Fútbol, precisó para El Marcador Radio de su país que existe un interés por contar con los servicios de Nolberto Solano para dirigir a su selección mayor.

El ‘Maestrito’ respondió y mostró agradecido por estas declaraciones, pero recalcó que actualmente se debe al comando técnico de la selección peruana.

“No he hablado con nadie de la Federación Panameña de Fútbol. Siempre todo es un orgullo. Trabajo con la federación peruana. Agradezco esta candidatura si es de verdad. Hasta que no hable con nadie, no puedo hablar más de este tema”, precisó el extécnico de Universitario para @chepebomba TV.

Cabe mencionar que Nolberto Solano es desde el 2015, asistente técnico de Ricardo Gareca en la selección peruana y fue parte de la clasificación de la ‘bicolor’ a la Copa del Mundo.

