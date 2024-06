Perú y Chile protagonizan una nueva edición del Clásico del Pacífico, esta vez por la fecha 1 del grupo A de la Copa América 2024 de Estados Unidos. A continuación, conoce todo lo que necesitas saber del encuentro y sigue la cobertura en vivo.

Transmisión EN VIVO: Perú vs Chile por Copa América

Minuto a Minuto y Resultado EN VIVO

Aquí encontrarás la cobertura en tiempo real del partido, con actualizaciones minuto a minuto y resultados en vivo.

Bloque HTML de muestra

Cuándo y dónde es el partido de Perú vs Chile

Perú y Chile van a jugar hoy viernes 21 de junio en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, Estados Unidos.

¿A qué hora es el partido de Perú vs Chile?

El partido Perú vs Chile por la Copa América 2024 se juega a partir de las 7:00 de la noche hora peruana (8:00 p. m. de Chile).

¿Dónde ver Perú vs Chile por Copa América?

La transmisión oficial del partido Perú vs Chile por Copa América se verá hoy por televisión y streaming. Tome nota:

América TV y DirecTV Sports (DSports) transmiten en Perú.

Chilevisión, Canal 13 y DirecTV Sports (DSports) transmiten en Chile.

¿Cómo ver Perú vs Chile por internet?

DirecTV también pasará el partido de Perú vs Chile por DirecTV GO (DGO) vía streaming, a través de dispositivos como tablets, teléfonos celulares smartphones, o televisores smarTV, entre otros. América TV Go es otra plataforma de streaming para seguir el partido en vivo por internet.