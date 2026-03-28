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Partido de Perú vs Senegal EN VIVO
Podrás ver el partido de la selección peruana por señal abierta en los canales de América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9). Por cable, el amistoso va por Movistar Deportes (Canal 3). Por streaming, podrás seguir el partido amistoso a través de América TV Go y Movistar TV App.
¿Dónde ver Perú vs Senegal por amistoso FIFA?
El partido de Perú vs Senegal será transmitido a través de América TV, Movistar Deportes y ATV para todo el Perú por amistoso FIFA. En Estados Unidos, el amistoso va a través de Fox Sports, Fox Deportes, fuboTV y Fox One.
El equipo dirigido por Mano Menezes tendrá su primer partido con miras a la próxima Eliminatoria Conmebol y Copa América.
Perú y Senegal se enfrentan este sábado 28 de marzo del 2026 en el Stade de France por partido amistoso FIFA. La selección peruana medirá fuerzas ante la subcampeona de África, que de la mano de Sadio Mané buscarán realizar una buena presentación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.
¿En qué canal TV ver Perú vs Senegal por partido amistoso FIFA 2026?
El partido de Perú vs Senegal será transmitido a través de Movistar Deportes, América TV y ATV en Perú. En Estados Unidos, la transmisión del amistoso FIFA va a través de FOX Sports, Fox Deportes, FOX One y fuboTV.
¿A qué hora juega Perú vs Senegal por partido amistoso FIFA 2026?
El partido de Perú vs Senegal por amistoso FIFA empieza a las 11:00 AM de Perú y 1:00 PM de Argentina este sábado 28 de marzo del 2026 en el Stade de France.
La selección peruana enfrentará a Senegal en su primer partido amistoso FIFA este sábado 28 de marzo del 2026 en el Stade de France. La ‘Blanquirroja’ empezará un nuevo proceso al mando de Mano Menezes, quien llegó hace algunos meses con la finalidad de devolver a Perú a una Copa del Mundo. Al frente tendrá a la subcampeona de África, clasificada al Mundial con grandes jugadores.
Bienvenidos, amigos de El Comercio, a la transmisión del minuto a minuto del partido amistoso entre Perú y Senegal desde el Stade de France.
¿En qué canal ver, Perú vs Senegal en Perú por amistoso FIFA?
En Perú, el partido de Perú vs Senegal será transmitido a través de América TV, Movistar Deportes y ATV por amistoso FIFA.