Piero Maza, encargado del VAR en el Perú - Brasil, y el polémico penal por el que estuvo inactivo en Chile | VIDEO El árbitro Piero Maza se encargó de dirigir el VAR en el Perú vs. Brasil por la fecha 2 de las Eliminatorias Qatar 2022. Lo polémico es que el chileno estuvo 'congelado’ por dos fechas en las ligas de su país, a raíz de un evidente penal no cobrado en el Colo Colo vs. Universidad Católica de inicios de año