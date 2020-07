Ricardo Gareca cedió una entrevista para un medio argentino y tuvo halagos para el pueblo peruano, la selección e incluso con Paolo Guerrero.

“Tengo un nueve que me gusta (Paolo Guerrero), es un delantero de los que más siento admiración, reune muchas cosas que me gustan”, precisó sobre el ‘Depredador'.

Asimismo, le consultaron sobre la etapa que vive la selección peruana, a lo que acotó que la bicolor aun no mostraba su mejor versión.

“No creo que haya mostrado el techo la selección peruana, nuestra selección no creo que haya mostrado el techo. No sé cuanto más le dará, creo que todavía no llegamos y podemos seguir creciendo más”, mencionó.

Finalmente, Gareca fue consultado por lo aprendido en su experiencia como entrenador de Perú, y destacó a sus jugadores y al pueblo nacional.

“El jugador peruano es muy humilde, predispuesto, por supuesto que hay que exigirle y en su medida ellos rinden. Es un pueblo muy cariñoso, son muy agradecidos en todo y bueno, nos han tenido paciencia aún en los peores momentos que no dábamos pie con bola, que fue al comienzo de las eliminatorias. Me han dejado cosas muy positivas”, sentenció para Radio Villa Trinidad.

