En las últimas horas se confirmó la conferencia de prensa de Ricardo Gareca, la cual se llevará a cabo este viernes EN VIVO desde Argentina. El entrenador de la selección peruana partió a su país hace unos días, previo a confirmarse el nuevo confinamiento a causa de la propagación del coronavirus.

Horarios en el mundo:

Perú: 10:00 a.m.

Colombia: 10:00 a.m.

México: 10:00 a.m.

Ecuador: 10:00 a.m.

Argentina: 12:00 p.m.

Chile: 12:00 p.m.

Uno de los temas más relevantes a tocar por el estratega argentino es la siguiente fecha FIFA a disputarse en marzo, cuando la selección se enfrente a su similar de Bolivia en La Paz y se mida ante Venezuela en suelo limeño.

Asimismo, el cuadro nacional no tuvo el mejor arranque en las Eliminatorias con miras a la Copa del Mundo Qatar 2022, al sumar tres derrotas y un empate en cuatro partidos disputados.

Previo a partir a su natal Argentina, Ricardo Gareca no dudó en referirse a la posible postergación del inicio de la Liga 1 de Perú.

“A todos nos preocupa. Uno no pensaba que iba a volver a la misma situación, no creo que sea favorable para nadie. Es lo que toca, son resoluciones que se toman y hay que aceptarlas. No creo que favorezca nada, la gente la está pasando mal en todo aspecto, también en el económico”, precisó para RPP.

¿Cómo VER EN VIVO la conferencia de Ricardo Gareca?

La conferencia de prensa que brindará Ricardo Gareca podrás seguirla por la cuenta de twitter oficial de la Selección peruana; además, de seguir el minuto a minuto y mejores declaraciones a través de la web oficial del diario El Comercio.

