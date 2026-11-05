El enfrentamiento entre Hernán Barcos y Pablo Guede durante el partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima continúa generando repercusiones. Esta vez, el entrenador de la selección peruana, Mano Menezes, se pronunció sobre el incidente y dejó clara su postura respecto al comportamiento de ambos protagonistas.

El estratega brasileño abordó el tema durante la conferencia de prensa en la que presentó la lista de convocados de la ‘Bicolor’ para el próximo compromiso frente a Bolivia. En ese espacio, señaló que cada persona debe hacerse responsable de sus acciones.

Además, reveló que presenció el episodio desde las tribunas del estadio Alberto Gallardo y que algunas situaciones que observó no fueron de su agrado.

¿Qué dijo Mano Menezes sobre la pelea entre Barcos y Guede?

Al ser consultado por el enfrentamiento entre el delantero argentino y el entrenador de Alianza Lima, Mano Menezes evitó profundizar en los detalles del incidente, pero remarcó que cada involucrado debe asumir las consecuencias de sus actos.

“Sobre ese episodio, creo que cada uno es responsable de cada cosa que hace. Como entrenador, ahí al lado de la cancha, vi cosas que miré y no me gustó, pero hay componentes que involucran cosas que a veces no nos parecen bien desde afuera. Pero siento que cada uno asume su responsabilidad”, manifestó el técnico de la selección peruana.

Con estas declaraciones, el brasileño dejó entrever su incomodidad por algunos comportamientos que observó durante el encuentro, aunque también reconoció que existen circunstancias que no siempre pueden comprenderse desde una perspectiva externa.

Hernán Barcos y Pablo Guede se cruzan en zona mixta del Alberto Gallardo (Foto: @sentimientoceleste)

Mano Menezes presenció el incidente en el estadio Alberto Gallardo

El entrenador de la selección peruana confirmó que estuvo presente en el estadio Alberto Gallardo durante el enfrentamiento entre Sporting Cristal y Alianza Lima.

Su presencia le permitió observar directamente el cruce entre Hernán Barcos y Pablo Guede, episodio que posteriormente generó comentarios y reacciones en el entorno del fútbol peruano.

Menezes, sin embargo, prefirió mantener una posición prudente y no atribuir responsabilidades específicas a alguno de los protagonistas. En cambio, insistió en que cada persona debe responder por sus propias decisiones.

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