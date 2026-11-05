El entrenador de la selección peruana aseguró que observó comportamientos que no fueron de su agrado. (Foto: X)
El entrenador de la selección peruana aseguró que observó comportamientos que no fueron de su agrado. (Foto: X)
Por Redacción EC

El enfrentamiento entre Hernán Barcos y Pablo Guede durante el partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima continúa generando repercusiones. Esta vez, el entrenador de la selección peruana, Mano Menezes, se pronunció sobre el incidente y dejó clara su postura respecto al comportamiento de ambos protagonistas.

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