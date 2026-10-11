Alianza Lima volvió a ponerse en ventaja ante Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1. A los 75 minutos, los blanquiazules encontraron el 2-1 gracias a una desafortunada acción de Álvaro Ampuero, quien terminó enviando el balón contra su propia portería en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

La jugada nació en los pies de Jesús Castillo, quien había ingresado al campo y logró llegar hasta una posición favorable para desbordar. El volante sacó un centro potente hacia el área y, en su intento por intervenir, Ampuero desvió la trayectoria del balón. El rebote terminó dentro del arco cusqueño, dejando sin opciones al guardameta y desatando la celebración del equipo visitante.

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De esta manera, Alianza Lima recuperó la ventaja en un encuentro que había quedado igualado 1-1 tras el golazo de Diego Soto, quien había marcado para Cusco FC pese a la inferioridad numérica por la expulsión de Aldair Fuentes. El autogol de Ampuero volvió a inclinar el marcador a favor de los blanquiazules en la recta final del compromiso.