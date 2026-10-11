Un centro potente de Jesús Castillo terminó desviándose en el defensor cusqueño y se convirtió en el 2-1 para los blanquiazules.
Un centro potente de Jesús Castillo terminó desviándose en el defensor cusqueño y se convirtió en el 2-1 para los blanquiazules.
Por Redacción EC

Alianza Lima volvió a ponerse en ventaja ante Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1. A los 75 minutos, los blanquiazules encontraron el 2-1 gracias a una desafortunada acción de Álvaro Ampuero, quien terminó enviando el balón contra su propia portería en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

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