Alianza Lima encontró el camino al gol ante Cusco FC gracias a un blooper del arquero Pedro Díaz. A los 38 minutos, el guardameta intentó despejar un balón aéreo tras un tiro de esquina ejecutado por el ecuatoriano Fernando Gaibor, pero terminó cometiendo un error que permitió a los blanquiazules ponerse en ventaja en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En la disputa por el balón, Díaz perdió el duelo aéreo ante el defensor aliancista Mateo Antoni, cuyo cabezazo tomó una trayectoria bombeada hacia el arco cusqueño. El portero intentó reaccionar para evitar que la pelota ingresara, pero, en su afán por despejarla, terminó introduciéndola en su propia portería, sin que su compañero pudiera evitarlo sobre la línea.

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De esta manera, Alianza Lima se puso 1-0 arriba en el marcador por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1. El gol llegó después de la polémica por el tanto previamente anulado a Kevin Quevedo mediante la intervención del VAR, en un encuentro que tuvo dos acciones determinantes antes del descanso.