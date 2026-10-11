El arquero cusqueño no pudo controlar un cabezazo de Mateo Antoni y terminó metiendo el balón en su propio arco a los 38 minutos.
El arquero cusqueño no pudo controlar un cabezazo de Mateo Antoni y terminó metiendo el balón en su propio arco a los 38 minutos.
Por Redacción EC

Alianza Lima encontró el camino al gol ante Cusco FC gracias a un blooper del arquero Pedro Díaz. A los 38 minutos, el guardameta intentó despejar un balón aéreo tras un tiro de esquina ejecutado por el ecuatoriano Fernando Gaibor, pero terminó cometiendo un error que permitió a los blanquiazules ponerse en ventaja en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

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