Perú vs Chile Sub 20 EN VIVO HOY: ver transmisión del partido en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario por la fecha 2 del Grupo A de los Juegos Suramericanos 2026. ¿A qué hora juegan? El partido comienza hoy, viernes 18 de septiembre de 2026, a la 1:00 p.m. (hora peruana), que son las 3:00 PM de Argentina, las 12:00 PM de México y las 2:00 PM de Estados Unidos. ¿Dónde ver? Movistar Deportes transmite el partido en Perú y también puede verse mediante streaming por la señal del Comité Olímpico Peruano. En Chile, los derechos de transmisión lo tiene TVN.

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