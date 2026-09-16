Perú vs Colombia Sub 20 EN VIVO HOY: ver transmisión del partido en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario por la fecha 1 del Grupo A de los Juegos Suramericanos 2026. ¿A qué hora juegan? El partido comienza hoy, miércoles 16 de septiembre de 2026, a las 8:00 a.m. (hora peruana), que son las 10:00 AM de Argentina, las 7:00 AM de México y las 10:00 AM de Estados Unidos. ¿Dónde ver? Movistar Deportes transmite el partido en Perú y también puede verse mediante streaming por la señal del Comité Olímpico Peruano. En Colombia, los derechos de transmisión lo tiene Señal Colombia YouTube online.