El cuadro cusqueño encontró el empate con un potente remate desde fuera del área.
El cuadro cusqueño encontró el empate con un potente remate desde fuera del área.
Por Redacción EC

¡Golazo en el Cusco! Cuando Alianza Lima tenía el partido bajo control y contaba con un hombre más en el campo, Diego Soto apareció a los 56 minutos para marcar el 1-1 ante los blanquiazules por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1. El volante sorprendió con un remate desde fuera del área que terminó en el fondo de la red.

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