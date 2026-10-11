¡Golazo en el Cusco! Cuando Alianza Lima tenía el partido bajo control y contaba con un hombre más en el campo, Diego Soto apareció a los 56 minutos para marcar el 1-1 ante los blanquiazules por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1. El volante sorprendió con un remate desde fuera del área que terminó en el fondo de la red.

Soto condujo el balón por el centro del campo y, ante la pasividad de la defensa aliancista, que no salió a presionarlo ni logró cerrar los espacios, decidió probar desde larga distancia. Su disparo se metió en el ángulo derecho del arco defendido por Alejandro Duarte, quien no pudo evitar la conquista. Una gran definición que desató la celebración de los hinchas locales en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

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Así, Cusco FC consiguió igualar el marcador pese a la inferioridad numérica, luego de quedarse con diez jugadores por la expulsión de Aldair Fuentes al cierre del primer tiempo. Alianza Lima había tomado la ventaja gracias a un error del arquero Pedro Díaz, pero el gol de Soto volvió a emparejar un encuentro que sigue cargado de emociones y polémicas.