Mauricio Pochettino ya palpita el amistoso entre Estados Unidos y Perú y destacó las características que ha encontrado en la nueva versión de la Bicolor. El entrenador argentino resaltó los últimos partidos del equipo dirigido por Mano Menezes y valoró su capacidad para competir ante rivales de exigencia internacional.

“Enfrentar a equipos sudamericanos es un desafío porque sabemos lo competitivos que somos los sudamericanos. Perú me está gustando. Los partidos que he visto de preparación contra Senegal o España antes del Mundial, con su nuevo entrenador, han tenido rendimientos buenos. Es el desafío de competir con equipos que compiten bien”, expresó.

El estratega argentino también destacó el trabajo realizado por Mano Menezes desde su llegada al comando técnico peruano. “Perú es un equipo con experiencia que compite bien. Desde que está con su nuevo entrenador brasilero tiene muy claras las ideas de a qué juega”, sostuvo.

🎙️Pochettino: “Siempre es un DESAFÍO porque los sudamericanos son competitivos. Me está gustando Perú. He visto sus partidos ante Senegal y España"#L1Radio



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Pochettino considera que las características de Perú convertirán el amistoso en una prueba importante para Estados Unidos. Sin embargo, explicó que su principal preocupación estará centrada en el rendimiento de su propio equipo, especialmente porque cuenta con varios futbolistas jóvenes y otros que recién se incorporan al proceso.

“Más nos centramos en el desarrollo de nuestro juego, ya que tenemos un equipo con jugadores jóvenes y nuevos. Estamos mucho más pensando en cómo nosotros vamos a rendir que en cómo el rival nos va a llevar a situaciones de dominio”, explicó el DT.

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