“Perú me está gustando”: el elogio de Mauricio Pochettino a la Bicolor previo al amistoso FIFA. (Foto: AFP)
“Perú me está gustando”: el elogio de Mauricio Pochettino a la Bicolor previo al amistoso FIFA. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Mauricio Pochettino ya palpita el amistoso entre Estados Unidos y Perú y destacó las características que ha encontrado en la nueva versión de la Bicolor. El entrenador argentino resaltó los últimos partidos del equipo dirigido por Mano Menezes y valoró su capacidad para competir ante rivales de exigencia internacional.

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