Perú vs. Argentina EN VIVO HOY: ver transmisión del partido en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario por las semifinales de los Juegos Suramericanos 2026. ¿A qué hora juegan? El partido comienza hoy, miércoles 23 de septiembre de 2026, a las 12:00 p.m. (hora peruana), que son las 2:00 PM de Argentina, las 11:00 AM de México y la 1:00 PM de Estados Unidos. ¿Dónde ver? Movistar Deportes transmite el partido en Perú por cable TV y también puede verse mediante streaming por la señal de los Juegos Odesur 2026 en YouTube.

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