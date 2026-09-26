Perú vs Estados Unidos EN VIVO HOY: ver transmisión del partido desde el Inter&Co Stadium por amistoso FIFA. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, sábado 26 de septiembre de 2026, a las 3:30 p.m. (hora peruana), que son las 5:30 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 2:30 PM de México y las 4:30 PM de Estados Unidos. ¿Dónde ver? El partido de la selección peruana lo podrás ver por América TV, ATV y Movistar Deportes EN VIVO por señal abierta, cable y streaming. Mientras que en Estados Unidos, la transmisión va a través de fuboTV, Peacock, Telemundo Deportes, UNIVERSO, HBO Max, Westwood One Sports y Futbol de Primera Radio.

VIDEO RECOMENDADO Perú vs. Chile en vivo: ver transmisión del partido por amistoso por fecha FIFA desde el estadio Bicentenario de La Florida.