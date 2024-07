Argentina está de fiesta. La selección que dirige Scaloni y comanda Messi en el campo ha ganado una vez más la Copa América tras vencer a Colombia en tiempo extra, evitando los penales de manera agónica con un gol sobre la hora de Lautaro Martínez. La victoria fue motivo de celebración en el país de la Albiceleste y, como era de esperar, también repercutió mediáticamente.

En redes sociales son virales los videos de la consagración argentina y uno en especial ha causado sensación, el compartido en la propia cuenta de la flamante bicampeona del continente, a manera de celebración.

“Hermosa mañana, ¿verdad?”, escribió la Albiceleste junto a un video donde recopila sus últimos títulos: dos Copa América, el Mundial y la Finalissima. Todo al ritmo de la canción ‘I Know You Want Me’ de Pitbull.

1 🏆, 2 🏆, 3 🏆, 4🏆... ¡Ahora ponte a jugar 🎶🎶!



🇦🇷 Hermosa mañana, ¿verdad? 🇦🇷 pic.twitter.com/Eb7447sqiE — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 15, 2024

Miles de argentinos celebraron en torno al Obelisco en Buenos Aires la madrugada de este lunes la consagración de la selección de Lionel Messi como bicampeona de la Copa América al vencer 1-0 a Colombia, en una final electrizante definida en el alargue.

Al grito de “Dale campeón!” los fanáticos, muchos envueltos en banderas argentinas, desataron la fiesta pese a las bajas temperaturas del invierno austral, en los alrededores del emblema porteño, epicentro de los festejos en Buenos Aires.

La fiesta terminó en forma abrupta cuando tras más de cuatro horas de celebración la policía intervino con camiones lanza agua y efectivos de infantería para despejar las calles cuando aún había cientos de personas reunidas, lo que motivó corridas.

Algunos reaccionaron arrojando piedras a los efectivos, pero la mayoría se dispersó rápidamente ante el avance de la policía antidisturbios.