Mano Menezes terminó conforme con el rendimiento de la selección peruana ante México. Tras el empate 1-1 en Nueva Jersey, el entrenador de la Bicolor destacó la evolución del equipo luego de la caída ante Estados Unidos y aseguró que el amistoso dejó conclusiones importantes de cara a las Eliminatorias.

“Cuando recibimos al grupo, recibimos a jugadores que no estaban en tan alto nivel. La primera semana tuvimos que hacer trabajos de recuperación y la segunda semana fue un trabajo fuerte”, explicó Menezes en conferencia de prensa tras el partido.

El técnico también resaltó los cambios realizados para enfrentar al conjunto mexicano y explicó por qué decidió reforzar la zona del mediocampo. “Usamos un cuarto hombre por la derecha y hoy usamos a Yotún, jugamos con un jugador más en la volante. Sabíamos más o menos cómo se podía dar el partido, usamos mucho la estrategia y tratamos de encontrar espacios para poder ganar el partido”, señaló.

🎙️Mano Menezes: “El proceso continua y estoy muy feliz porque encontramos 3 jugadores importantes para que jueguen las Eliminatorias con Perú".#L1Radio #LaBicolor



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Sin embargo, una de las principales conclusiones para Menezes estuvo en los nombres que aparecieron durante estos amistosos. “Se vio una paridad muy importante en oportunidades, perdimos un poco de pase, pero debemos mejorar y el proceso continúa. Estoy feliz porque encontramos tres jugadores importantes que van a estar en el grupo que jugará las Eliminatorias”, afirmó.

El técnico brasileño también se refirió al rendimiento de Oslimg Mora, Marco Huamán y Piero Magallanes, quienes buscan ganarse un lugar en el proceso. “Hoy Mora es la confirmación de que sabemos considerar una cosa de la otra. Contra Canadá tendremos oportunidad de ver a otros futbolistas también”, manifestó.

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