Mano Menezes tras el empate de Perú: “Encontramos tres jugadores importantes para las Eliminatorias”. (Foto: Getty Images)
Mano Menezes tras el empate de Perú: “Encontramos tres jugadores importantes para las Eliminatorias”. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Mano Menezes terminó conforme con el rendimiento de la selección peruana ante México. Tras el empate 1-1 en Nueva Jersey, el entrenador de la Bicolor destacó la evolución del equipo luego de la caída ante Estados Unidos y aseguró que el amistoso dejó conclusiones importantes de cara a las Eliminatorias.

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