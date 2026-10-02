La Selección peruana realizó este viernes su última jornada de entrenamiento en el Stade Saputo de Montreal, escenario donde este sábado 3 de octubre enfrentará a Canadá en un nuevo amistoso internacional. La práctica sirvió para que el equipo dirigido por Mano Menezes terminara de preparar el compromiso correspondiente a la fecha FIFA.

El partido está programado para las 1:00 p. m. (hora peruana) y será el tercer encuentro de la Bicolor durante esta gira internacional. Perú llega después de una derrota por 4-1 ante Estados Unidos y un empate 1-1 frente a México, por lo que el duelo ante el combinado canadiense será otra oportunidad para que Menezes continúe evaluando jugadores y variantes.

Por su parte, el conjunto canadiense afrontará el encuentro con el impulso de haber derrotado 1-0 a Chile el pasado 26 de septiembre, con gol de Jonathan David. Además, el partido forma parte de la serie de encuentros que Canadá organizó como parte de su regreso a casa después de su participación en el Mundial 2026.

La selección norteamericana disputó la última Copa del Mundo y alcanzó los octavos de final, instancia en la que cayó ante Marruecos por 3-0. Ahora, el equipo que dirige Jesse Marsch continúa con su preparación para el siguiente ciclo internacional y tendrá a Perú como rival en Montreal.

André Carrillo apunta a reaparecer ante Canadá

Uno de los nombres que genera expectativa en la Bicolor es André Carrillo, quien se recuperó de una dolencia y podría tener minutos frente a Canadá. El extremo participó en los trabajos previos y es una de las alternativas que maneja el comando técnico para este compromiso.

Menezes también continúa ampliando el universo de futbolistas que pueden ser considerados para el futuro de la selección. En esta convocatoria aparecen jugadores como Erick Noriega, Jairo Concha, Marco Huamán, Piero Magallanes y Bassco Soyer, dentro de un proceso que apunta a seguir probando alternativas en los próximos amistosos.

Perú vs. Canadá: un nuevo examen para la Bicolor

El encuentro ante Canadá será el tercer amistoso de Perú en esta fecha FIFA y antecederá al último compromiso de la gira, frente a Colombia, programado para el martes 6 de octubre en Miami. La serie de partidos forma parte de la planificación de la Bicolor bajo la dirección de Mano Menezes y busca darle minutos a diferentes futbolistas.

El duelo se disputará en el Stade Saputo de Montreal, con Canadá como local. Con su última práctica ya completada, la selección peruana quedó concentrada para el partido de este sábado, en el que continuará su preparación internacional y la evaluación de jugadores de cara a los próximos desafíos.

VIDEO RECOMENDADO