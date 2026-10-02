Perú ya está listo para Canadá: así fue su última jornada de entrenamiento en Montreal. Foto: @pelotademaple/X
Perú ya está listo para Canadá: así fue su última jornada de entrenamiento en Montreal. Foto: @pelotademaple/X
Por Redacción EC

La Selección peruana realizó este viernes su última jornada de entrenamiento en el Stade Saputo de Montreal, escenario donde este sábado 3 de octubre enfrentará a Canadá en un nuevo amistoso internacional. La práctica sirvió para que el equipo dirigido por Mano Menezes terminara de preparar el compromiso correspondiente a la fecha FIFA.

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