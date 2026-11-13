himno_perú_partido
Por Redacción EC

La selección peruana protagonizó un momento emotivo en la previa del amistoso internacional frente a Bolivia. Con ambos equipos listos sobre el terreno de juego del estadio Alejandro Villanueva, llegó el turno de entonar las sagradas notas del Himno Nacional, en una escena que despertó la emoción de los futbolistas y los hinchas presentes en Matute.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?