La selección peruana protagonizó un momento emotivo en la previa del amistoso internacional frente a Bolivia. Con ambos equipos listos sobre el terreno de juego del estadio Alejandro Villanueva, llegó el turno de entonar las sagradas notas del Himno Nacional, en una escena que despertó la emoción de los futbolistas y los hinchas presentes en Matute.

Los jugadores de la ‘Bicolor’ cantaron con orgullo cada estrofa del himno, mientras desde las tribunas los aficionados acompañaron el momento y dejaron sentir su respaldo al equipo nacional. La escena reflejó el vínculo entre la selección y sus seguidores, que volvieron a tener la oportunidad de alentar al combinado patrio en territorio peruano.

Pese a los resultados adversos que había registrado el equipo en sus anteriores presentaciones, el respaldo de los hinchas se hizo presente en la antesala del compromiso. Los dirigidos por Mano Menezes saltaron al campo con el objetivo de ofrecer una buena actuación y reencontrarse con la victoria.

Perú vuelve a jugar en Matute en un amistoso por la fecha FIFA

El encuentro entre Perú y Bolivia se disputa este viernes 13 de noviembre, desde las 8:00 p. m., en el estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, por la fecha FIFA de noviembre.

El compromiso tiene un significado especial para la selección peruana, pues representa el regreso del equipo nacional a este escenario después de más de dos años. Además, es el primer partido de Menezes al frente de la Bicolor en territorio peruano desde que asumió la dirección técnica.

Perú vs. Bolivia: la emoción de los jugadores de la Bicolor al entonar el Himno Nacional en Matute. Foto: Captura de video/América TV

El amistoso forma parte de la preparación del combinado nacional con miras al próximo proceso clasificatorio al Mundial 2030. En ese contexto, el entrenador brasileño busca evaluar alternativas, fortalecer el funcionamiento colectivo y encontrar una base de jugadores para los siguientes desafíos internacionales.

La Bicolor busca recuperar la confianza ante Bolivia

La selección peruana afronta este compromiso en medio de un proceso de renovación y con la necesidad de mejorar sus resultados. Bajo la conducción de Mano Menezes, el equipo busca consolidar una nueva propuesta futbolística y recuperar la confianza de sus aficionados.

Por ello, el partido ante Bolivia representa una oportunidad para mostrar avances y dejar mejores sensaciones de cara al futuro.

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