La previa del amistoso entre Perú y Estados Unidos en Orlando tiene un ingrediente especial para Wilder Cartagena. El volante de la selección peruana volverá a compartir cancha con algunos viejos conocidos, entre ellos su actual compañero de club Justin Ellis y el mundialista Alex Freeman, con quienes mantiene una relación cercana fuera del campo.
La previa del amistoso entre Perú y Estados Unidos en Orlando tiene un ingrediente especial para Wilder Cartagena. El volante de la selección peruana volverá a compartir cancha con algunos viejos conocidos, entre ellos su actual compañero de club Justin Ellis y el mundialista Alex Freeman, con quienes mantiene una relación cercana fuera del campo.
Cartagena no solo enfrentará a futbolistas que conoce bien, sino que también volverá a jugar en un estadio que alguna vez sintió como su casa. En esta oportunidad, además, compartirá cancha con Pedro Gallese y Yoshimar Yotún, en un reencuentro marcado por las bromas y la expectativa por el partido.
Justin Ellis y la convivencia con Wilder Cartagena
Justin Ellis contó cómo vive la particular situación de tener a Cartagena como rival por unas horas, pese a que actualmente comparten vestuario y hasta habitación.
Sobre el reencuentro con Cartagena y Pedro Gallese, Ellis destacó especialmente la relación que mantiene con el volante peruano.
“Sobre Wilder y Pedro. Nunca jugué con Pedro, pero Wilder está junto a mí en la habitación. Hablamos un poco durante los últimos meses. Es un gran tipo”.
La cercanía entre ambos ha hecho que la previa del partido tenga un ambiente diferente, con conversaciones y bromas antes de que ambos tengan que defender camisetas distintas.
Alex Freeman recuerda su etapa junto a Cartagena y Gallese
Alex Freeman también recordó sus primeros años como jugador del primer equipo y la influencia que tuvieron tanto Cartagena como Gallese en ese proceso.
“Con Pedro y Wilder, siento que ambos son... Cuando yo empecé a subir en los rangos y poder convertirme en jugador del primer equipo, ellos hablaban mucho conmigo, obviamente, como es portero tenía que comunicarse mucho conmigo. Y Wilder también era un tipo gracioso”.
Freeman destacó además la amistad que construyó con ambos durante aquella etapa y la buena relación que todavía mantienen.
“Wilder también estaba junto a mí. Y hablamos mucho. Siempre tuve una buena conversación y una buena amistad con ellos”.
“Va a ser una batalla”: el mensaje de Wilder Cartagena
La buena relación fuera de la cancha no impedirá que el amistoso tenga competitividad cuando Perú y Estados Unidos se enfrenten en Orlando.
Freeman reveló que ya conversó con Cartagena sobre lo que significará enfrentarse esta vez como rivales.
“Wilder y yo ya hablamos que va a ser una batalla. Así que creo que eso es lo que sabemos que va a ser mañana. Es cómo podemos ir a la batalla y, espero, llegar salir victoriosos”.
🇵🇪Gallese y Cartagena enfrentarán a compañeros de #OrlandoCity— Alonso El Inca (@alonso_inca) September 25, 2026
🇺🇸Freeman y Ellis.
Aquí las palabras de los jóvenes estadounidenses #SeleccionPeruana
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