Las bromas de Justin Ellis y Alex Freeman con Wilder Cartagena antes del partido. Foto: Composición
Las bromas de Justin Ellis y Alex Freeman con Wilder Cartagena antes del partido. Foto: Composición
Por Redacción EC

La previa del amistoso entre Perú y Estados Unidos en Orlando tiene un ingrediente especial para Wilder Cartagena. El volante de la selección peruana volverá a compartir cancha con algunos viejos conocidos, entre ellos su actual compañero de club Justin Ellis y el mundialista Alex Freeman, con quienes mantiene una relación cercana fuera del campo.

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