La previa del amistoso entre Perú y Estados Unidos en Orlando tiene un ingrediente especial para Wilder Cartagena. El volante de la selección peruana volverá a compartir cancha con algunos viejos conocidos, entre ellos su actual compañero de club Justin Ellis y el mundialista Alex Freeman, con quienes mantiene una relación cercana fuera del campo.

Cartagena no solo enfrentará a futbolistas que conoce bien, sino que también volverá a jugar en un estadio que alguna vez sintió como su casa. En esta oportunidad, además, compartirá cancha con Pedro Gallese y Yoshimar Yotún, en un reencuentro marcado por las bromas y la expectativa por el partido.

Justin Ellis y la convivencia con Wilder Cartagena

Justin Ellis contó cómo vive la particular situación de tener a Cartagena como rival por unas horas, pese a que actualmente comparten vestuario y hasta habitación.

Sobre el reencuentro con Cartagena y Pedro Gallese, Ellis destacó especialmente la relación que mantiene con el volante peruano.

“Sobre Wilder y Pedro. Nunca jugué con Pedro, pero Wilder está junto a mí en la habitación. Hablamos un poco durante los últimos meses. Es un gran tipo”.

La cercanía entre ambos ha hecho que la previa del partido tenga un ambiente diferente, con conversaciones y bromas antes de que ambos tengan que defender camisetas distintas.

Justin Ellis. Foto: Instagram

Alex Freeman recuerda su etapa junto a Cartagena y Gallese

Alex Freeman también recordó sus primeros años como jugador del primer equipo y la influencia que tuvieron tanto Cartagena como Gallese en ese proceso.

“Con Pedro y Wilder, siento que ambos son... Cuando yo empecé a subir en los rangos y poder convertirme en jugador del primer equipo, ellos hablaban mucho conmigo, obviamente, como es portero tenía que comunicarse mucho conmigo. Y Wilder también era un tipo gracioso”.

Freeman destacó además la amistad que construyó con ambos durante aquella etapa y la buena relación que todavía mantienen.

“Wilder también estaba junto a mí. Y hablamos mucho. Siempre tuve una buena conversación y una buena amistad con ellos”.

SEATTLE, WASHINGTON - JUNE 19: Alex Freeman #16 of the United States celebrates with teammates after scoring his team's second goal during the FIFA World Cup 2026 Group D match between USA and Australia at Seattle Stadium on June 19, 2026 in Seattle, Washington. Jamie Squire/Getty Images/AFP (Photo by JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / JAMIE SQUIRE

“Va a ser una batalla”: el mensaje de Wilder Cartagena

La buena relación fuera de la cancha no impedirá que el amistoso tenga competitividad cuando Perú y Estados Unidos se enfrenten en Orlando.

Freeman reveló que ya conversó con Cartagena sobre lo que significará enfrentarse esta vez como rivales.

“Wilder y yo ya hablamos que va a ser una batalla. Así que creo que eso es lo que sabemos que va a ser mañana. Es cómo podemos ir a la batalla y, espero, llegar salir victoriosos”.

🇵🇪Gallese y Cartagena enfrentarán a compañeros de #OrlandoCity

🇺🇸Freeman y Ellis.



Aquí las palabras de los jóvenes estadounidenses #SeleccionPeruana

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