El volante Wilder Cartagena, quien arrancó de titular por primera vez en las Eliminatorias, señaló que hicieron un “gran partido” ante Brasil a pesar de que el resultado final diga lo contrario. Para el futbolista, todo el equipo estuvo muy “ordenado” y lograron hacer que el rival se sienta incómodo.

Asimismo, el integrante de la Selección Peruana confesó sentirse en su mejor momento.

“En el balance hay más cosas positivas. Estuvimos muy ordenados, cuando recuperamos las pelotas intentamos salir rápido. Además, por momentos presionamos bien arriba, cortando los circuitos a Brasil, se sintieron incómodos, por ahí no tuvimos tantas chances como hubiésemos querido, pero dentro de todo creo que hicimos un gran partido”, dijo a la prensa.

“En cuanto a confianza y mentalidad sí, Me he vuelto un jugador fuerte de cabeza, quiere estar siempre compitiendo, y eso me ha hecho más fuerte, se está viendo en el campo que sigo mejorando”, añadió Wilder Cartagena.

Sobre su titularidad, el futbolista del Orlando City aseguró que continuará “trabajando” para que el entrenador Juan Reynoso lo siga teniendo en cuenta en las próximas convocatorias.

“Me dio la oportunidad ahora, venía haciendo las cosas bien en mi club. Tengo que mejorar, es mi primer partido de titular en Eliminatorias, después de tantos años, muy feliz, seguiré trabajando para que el ‘profe’ siga confiando en mí”, finalizó.