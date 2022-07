En una reciente entrevista, Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), contó detalles de las negociaciones que se vienen produciendo con Ricardo Gareca y reveló, entre otras cosas, la fecha en la que el DT dará una respuesta sobre su renovación.

Recordemos que la FPF viene entablando conversaciones con el ‘Tigre’ y su abogado con el firme objetivo de que siga al frente de la selección peruana para la próxima Copa América y Eliminatorias 2026.

En esa línea, Agustín Lozano develó que la respuesta del estratega argentino se produciría en los siguientes días. “Esta semana se define la continuidad o no de Ricardo Gareca. Entiendo que habrá una reunión mañana y otra el miércoles. Esperemos que para el jueves ya tengamos una respuesta definitiva”, dijo en diálogo con RPP.

NO HAY PLAN B

Por otro lado, el mandamás del fútbol peruano dejó en claro que en Videna no contemplan otra opción que no sea la de Ricardo Gareca para la selección peruana. “No tenemos ningún plan B. Confiamos en continuar este proceso junto a Ricardo Gareca y su comando técnico. Hay un gran trabajo que consideramos que debe continuar. No hay otro plan”, añadió.