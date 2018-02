Yoshimar Yotún atraviesa un momento especial en su vida personal: es titular indiscutible en Orlando City y clasificó con Perú a un Mundial luego de 36 años. Atrás quedaron esos días en los que su temperamento era más vistoso que su desempeño en el campo. Hoy es un deportista más mesurado y concentrado que creció en todo aspecto gracias al apoyo de Ricardo Gareca. Ahora ‘Yoshi’ quiere retribuirle esa confianza depositada dejando absolutamente todo con la Blanquirroja en esta Copa del Mundo que se aproxima.



—¿Ha sido difícil acostumbrarte al fútbol que se practica en la Major League Soccer?

Sí. Al principio me costó un poco por el tema de que era una liga nueva. No conocía mucho, pero conforme fue pasando el tiempo me fui acomodando. Terminé el año un poco mejor de lo que se inició en lo personal. Ahora estoy totalmente adaptado y espero hacer un buen año.

—¿Qué lección de aprendizaje te quedó luego de compartir vestuarios con Kaká?

Es un jugador que siempre suma fuera y dentro de la cancha. Es un jugador top que vino aquí a Orlando con la misma humildad de siempre y a hacer lo que a él le gusta. Pero a la vez a enseñarle a los más chicos la importancia de prepararse bien y estar activo en los partidos. Todos aprendimos de él.

—El propio Kaká elogió tus capacidades hace poco. ¿Llegaron a compartir alguna anécdota especial en Orlando City?

Sí vi el video en que él habla muy bien de mí, porque fue por los partidos de playoff ante Nueva Zelanda. Yo le agradezco mucho esas palabras. Estuvimos muy poco tiempo, y partidos. Para mí fue un placer jugar con él.

—¿La Major League Soccer es una liga de nivel importante para preparar a un futbolista de cara a un Mundial?

Esta liga está creciendo mucho. Es muy intensa. Así que si quieren saber un poco más de la MLS los invito a que vengan a ver los partidos y se darán cuenta de que puede estar al nivel de cualquier competición.

—¿Tu crecimiento como futbolista se lo debes al profesor Ricardo Gareca?

Fue muy importante para mí el profesor Gareca. Quien me abrió las puertas de la selección fue Markarián, pero Gareca le ha metido un chip de confianza a los jugadores, de actitud, de siempre pensar en positivo y tener una mente ganadora. Así que parte de mi proceso es gracias a él.

—¿Existe algo más que puedas demostrarle a la selección peruana?

No. Todos saben que no tengo que demostrar nada. El profesor sabe lo que puedo dar y hasta dónde puedo dar. Yo siempre hago lo mismo y aporto lo que sé.

—A pesar de que faltan meses para disputar la Copa del Mundo, ¿cómo crees que se deben afrontar los partidos ante Dinamarca, Francia y Australia? ¿Alguno de ellos te causa preocupación?

Son partidos difíciles. Los tres son partidos típicos de Mundial. Nosotros vamos a prepararnos de la mejor manera. Tenemos que pensar en nosotros como lo hemos venido haciendo. Y cuando toque analizar al rival, nos sentaremos juntos y prepararemos el partido.

—¿Qué le prometes al pueblo nacional en esta histórica participación del Perú en una cita mundialista?

Lo que siempre nosotros decimos: darlo todo. Estamos representando a nuestro país. Es un placer para nosotros vestir la rojiblanca. Vamos a dar el 100% a pesar del resultado. Se puede ganar o perder, pero siempre saldremos con mente positiva. Eso nos ha venido dando buenos resultados.

—Ahora con la salida de Kaká, Antonio Nocerino y Giles Barnes del equipo, ¿crees que eres el referente del Orlando City?

No. Hay muchos jugadores con demasiada experiencia. Quizás soy uno de esos, pero no me siento el mejor aquí ni el que tiene más experiencia. Me siento un jugador más. Obviamente con una trayectoria distinta que otros, pero soy un obrero más del club.

—En Orlando City también juega el peruano Pierre da Silva. ¿Te considera como un mentor en los entrenamientos? ¿Crees que tiene opciones de integrar la selección en algún momento?

Pierre es un gran jugador. Tiene 19 años y un futuro muy grande por delante. Tiene mucha calidad y muchas ganas de hacer las cosas bien. Él tiene ganas de jugar por el Perú. En realidad, él va a tomar la decisión. Lo único que puedo decir por ahora es que tiene muchas condiciones y sería lindo tenerlo vestido con la camiseta rojiblanca.