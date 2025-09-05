Yoshimar Yotún fue el capitán de la selección peruana que no pudo ante Uruguay, por la penúltima fecha de las Eliminatorias, y cayó por 3-0. Al finalizar el encuentro, compartió sus sensaciones del partido y el momento de la blanquirroja.
Primero apuntó a lo apenado que salía del ‘Centenario’ de Montevideo por el resultado y por agotar la última chance matemática que nos quedaba.
“Es un momento difícil, la verdad. Nos vamos tristes, porque no pudimos darle al pueblo peruano lo que tanto queríamos, pero nos vamos tranquilos porque dejamos todo en la cancha”, dijo Yotún.
Por otro lado, destacó la aparición de nuevos futbolistas en la nómina, pues muchos de ellos tuvieron minutos que servirán para lo que viene.
“Hay que seguir trabajando, lo importante es que hay que rescatar que el equipo se dio íntegro, que jugaron varios chicos que de seguro estarán muchísimos años en la selección”, remarcó el mediocampista blanquirrojo.
“No es fácil para los que no tienen tanto recorrido en la selección. Creo que hicieron un gran partido, felicitarlos y hay que mirar hacia adelante. Hay muchas cosas positivas para lo que viene”, añadió.
Como se recuerda, además del amistoso en octubre en Concepción ante Chile, ya se había confirmado que Perú disputará dos más en Rusia. El primero ante la selección local y luego también ante ‘La Roja.
12 de noviembre - Rusia vs Perú.
Estadio Gazprom Arena, San Petesburgo.
18 de noviembre - Chile vs Perú.
Estadio Fisht de Sochi.
