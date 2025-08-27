Yoshimar Yotún es una de las novedades en la última lista de convocados del entrenador Óscar Ibáñez para la selección peruana que afrontará fecha final de las Eliminatorias.

En conferencia de prensa, el mediocampista se refirió a la posibilidad de seguir jugando en la blanquirroja en el siguiente procesoi

“No sé si sea mi última eliminatoria, yo me siento bastante bien. Mientras yo me sienta bien siempre en mi cabeza va a estar jugar por la selección”, comentó Yotún.

“No depende de mí sino del comando técnico pero no creo que sea la última”, añadió el también campitán de Sporting Cristal.

En esa línea, destacó que, tras más de un año fuera de los terrenos de juego, por la lamentable lesión a la rodilla que sufrió en un partido de la Liga 1 Te Apuesto, se encuentra muy motivado de cara a su futuro.

“Estoy en un momento bastante lindo de mi carrera, esta lesión me ha hecho ver las cosas totalmente diferente. Estoy más fuerte que antes y eso es importante”, dijo.

Perú visitará Montevideo para medirse ante Uruguay el próximo jueves 4 de setiembre, y luego culminarán su participación en Lima frente a Paraguay el martes 9 del mismo mes.

