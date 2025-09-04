El encuentro entre Perú y Uruguay, por la penúltima fecha de Eliminatorias, será histórico para dos futbolistas que alcazarían, de tener minutos, la marca histórica de más partidos jugados en la historia de la blanquirroja.

Se trata de los mundialistas en Rusia 2018 Yoshimar Yotún y Luis Advíncula quienes comparten el primer lugar de la consideración junto a Paolo Guerrero y Roberto Palacios, todos con 128 presencias.

Mientras ‘El Chorri’ ya está retirado del fútbol, el goleador histórico de la selección no fue convocado por lesión.

Cabe mencionar que con 118 partidos con la blanquirroja figura el vigente portero Pedro Gallese.

Yotún también podría romper otro récord y ser el futbolista peruano con mayor cantidad de victorias vistiendo la camiseta de la selección.

El también capitán de Sporting Cristal comparte el primer lugar junto al retirado Nolberto Solano, con 16 triunfos.

Perú visitará Montevideo para medirse ante Uruguay el próximo jueves 4 de setiembre, y luego culminarán su participación en Lima frente a Paraguay el martes 9 del mismo mes.

La Conmebol designó como juez central del partido al argentino Facundo Tello.

