De tener minutos esta noche ante Uruguay, superarían a Paolo Guerrero y Roberto Palacios que defendieron la blanquirroja con 128 ocasiones.
De tener minutos esta noche ante Uruguay, superarían a Paolo Guerrero y Roberto Palacios que defendieron la blanquirroja con 128 ocasiones.
Redacción EC
Redacción EC

El encuentro entre Perú y Uruguay, por la penúltima fecha de Eliminatorias, será histórico para dos futbolistas que alcazarían, de tener minutos, la marca histórica de más partidos jugados en la historia de la .

LEE TAMBIÉN: ¡La hinchada que nunca abandona! Así fue el banderazo blanquirrojo en Montevideo | VIDEO

Se trata de los mundialistas en Rusia 2018 Yoshimar Yotún y Luis Advíncula quienes comparten el primer lugar de la consideración junto a Paolo Guerrero y Roberto Palacios, todos con 128 presencias.

Mientras ‘El Chorri’ ya está retirado del fútbol, el goleador histórico de la selección no fue convocado por lesión.

MIRA: ¡Imparable! Ignacio Buse derrota a Carlos Taberner y avanza a semifinales del Challenger de Sevilla

Cabe mencionar que con 118 partidos con la blanquirroja figura el vigente portero Pedro Gallese.

Yotún también podría romper otro récord y ser el futbolista peruano con mayor cantidad de victorias vistiendo la camiseta de la selección.

El también capitán de Sporting Cristal comparte el primer lugar junto al retirado Nolberto Solano, con 16 triunfos.

Perú visitará Montevideo para medirse ante Uruguay el próximo jueves 4 de setiembre, y luego culminarán su participación en Lima frente a Paraguay el martes 9 del mismo mes.

MIRA: “Es lo que hay”, Ortiz Bisso, el recambio y las razones por las que el futuro de Perú debe preocuparnos

La Conmebol designó como juez central del partido al argentino Facundo Tello.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC