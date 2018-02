Yotún: "Vamos a tratar de poder dejar una marca en el Mundial"

Yoshimar Yotún está convencido que la selección peruana podrá lograr cosas sumamente importantes en Rusia 2018. El objetivo más próximo es pasar a la siguiente instancia. Asimismo sueña con dejar huella en dicha Copa del Mundo.



"Vamos a tratar de pasar a la siguiente fase. Vamos a tratar de poder dejar una marca y hacer nuestro juego. Estamos confiados. Creo que va a ser un gran torneo para Perú", indicó Yoshimar Yotún en una entrevista con el diario "Marca".



Al ser consultado sobre el trabajo de Ricardo Gareca en la selección peruana, no dudo en elogiarlo. Aseguró que el 'Tigre' le brindó un respaldo único a todo el grupo en todos los partidos de las Eliminatorias.



"Gareca sabe la potencia de jugador peruano. Cree en nosotros. Sabe que tenemos una capacidad técnica y nos brindó mucha confianza", expresó el volante incaico de Orlando City.



A pesar que han pasado varios meses de la clasificación a Rusia 2018, Yoshimar Yotún todavía recuerda los acontecimientos después de vencer a Nueva Zelanda como si todo hubiera pasado ayer.



"No sabía que hacer... Correr hacia mis compañeros, llorar.... No sabía. Ese día fue muy especial. Ver a la gente por la calle en nuestra llegada al estadio y sentir el ambientazo del estadio. Esa noche me quedé sin palabras", sentenció.