En el Perú vs. Ecuador, por la fecha 4 del hexagonal final del Sudamericano Sub 17, John Mercado abrió el marcador con un sorpresivo remate que el arquero Massimo Sandi no pudo desviar.

Perú vs. Ecuador: el gol del 'Tri' para el 1-0 tras floja respuesta de Sandi. (Video: Movistar Deportes)

► Sudamericano Sub 17 EN VIVO: tabla de posiciones del hexagonal final, resultados y clasificados