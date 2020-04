A pesar de que ya llegó a los 30 años, Luis Advíncula no pierde el sentido del humor, la picardía y la forma de mirar la vida con optimismo. El lateral de la selección peruana recordó en una entrevista con Movistar Deportes, la vez que tuvo que enfrentar a Everton, delantero de Brasil, quien en la final de la Copa América Brasil 2019 lo dejó muy mal parado al hoy defensor del Rayo Vallecano de España.

‘Bolt’, a pesar de su velocidad, no pudo detener a ‘Cebolinha’ quien, a propia confesión del peruano lo hizo bailar “salsa, huayno y reggaetón”. Parecía ser una exageración, pero bastó con ver el resumen del partido para comprobar que era cierto.

Aquel partido disputado el 7 de julio del año pasado en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, quedará grabado por siempre en la memoria del lateral peruano por lo mal que lo pasó ante el posterior nombrado mejor jugador de ese certamen.

Luis Advíncula recordó el "baile" que le metió Everton en la Copa América | Video: Luis Advíncula

“Estaba esperando que me de un porcentaje de su pase”

Así recordó Luis Advíncula el enfrentamiento ante el volante brasileño. “El más difícil que he marcado ha sido el chato Everton. Yo estaba esperando que lo vendan para ver si me daba un porcentaje de su pase, no sé que pasó. Everton me metió un baile tremendo, bailé salsa, reggaetón, huayno”, explicó entre risas a Movistar Deportes.

Luego acotó: “Son cosas que pasan, es así, estás expuesto a esto. Hay días en el que te toca el más picante pero tu estás mejor y no te hace una o tú no estás en un buen día y te desbarata”.