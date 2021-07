Conforme a los criterios de Saber más

El fútbol le abrió muchas puertas, le cambió la vida y cumplió sueños que de niño creía inalcanzables, pero que hizo realidad gracias a una formación de valores, talento y perseverancia. Como delantero era incansable en una cancha, donde no bajaba los brazos hasta vencer el arco rival. Ysrael Zúñiga o simplemente “Cachete”, hace tres años colgó los chimpunes, pero trazó un camino de superación en dos décadas dedicado a su pasión. “De niño nunca me imaginé jugar en Wembley”, confesó el ex jugador de Coventry inglés, quien se inició en Segunda División, jugó en Primera y no paró hasta la Premier League y la selección peruana.

Hoy, a sus 44 años, el ex atacante de Melgar continúa ligado al deporte, pero en otro campo, el político, como Consejero Regional en Arequipa. “A los políticos les interesa el deporte solo en campaña cuando regalan su trofeo, pelota, juego de chalecos; pero después, las disciplinas deportivas están abandonadas”, fue la crítica del también entrenador de fútbol.

Como ex atacante, destacó el juego de Gianluca Lapadula, la revelación de la blanquirroja en la Copa América de Brasil, pero confesó que le hubiese gustado ver en acción a Santiago Ormeño, Alex Valera y Luis Iberico, ya que uno será el “9” de Perú ante Uruguay, en las Eliminatorias, el próximo 2 de setiembre, en Lima. “Cachete”, también hizo un repaso de su carrera futbolística y profundizó en su nueva faceta en el deporte.

—¿Sigues ligado al fútbol?

Tengo mi escuela de fútbol de menores hace seis años, entreno con chicos, también iba a dirigir en Copa Perú, pero con la pandemia cambió todo el panorama. Ahora incursiono en la política deportiva como consejero nacional en Arequipa. Estamos por crear una gerencia deportiva que ya se aprobó y está estructurada. Seremos la primera gerencia deportiva a nivel nacional. Nosotros esperamos doscientos años que se cree el famoso Ministerio del Deportes, pero nada de nada.

—¿El camino fue engorroso al incursionar en política?

La gente ponía trabas a la gerencia deportiva cuando decían que el IPD se encarga del deporte, mentira. Hay que leer la ley y entender el deporte. El IPD no hace nada al no tener brazos, ni herramientas. En las capitales departamentales hay un poquito de fútbol, vóley, atletismo y nada más. En Arequipa se practican treinta y cinco disciplinas deportivas y en Lima seguro hay más. Al IPD le haría bien tener una gerencia deportiva, que tenga presupuesto para realizar proyectos, mejorar infraestructura y programas para personas competitivas.

—Hay personajes vinculadas al deporte que estuvieron en el Congreso y no apoyaron en nada…

Hay una ley del deporte que la tenemos desde la época de los Picapiedras. No se ha hecho nada por mejorarla. La hicieron personas que no saben nada de deporte. Desfiló gente por el Congreso, deportista calificados, pero no fueron capaces de mejorar nada. Lo único que hace el Ministerio de Educación por el deporte es inicial, primaria y secundaria, el resto, chau. ¿Eso es deporte? El concepto es amplio. He peleado año y medio con mi equipo de trabajo, pero acá los deportistas no se pronuncian. No hay sindicatos deportivos, no solo es fútbol. He luchado solo contra el mundo, pero es mi sueño por darle gracias al deporte que me cambió la vida y me dio la posibilidad de vivir tranquilo. A mí me gustaría que otros chicos tengan esa posibilidad a través de su disciplina deportiva. He tenido en el proyecto conversaciones avanzadas con universidades de Japón, Estados Unidos, España, para que los talentos vayan por deportes, sean becados.

—¿Por qué ponen trabas?

Los políticos quieren llevarse los votos. Siempre están esperando un favor. La gerencia no es para Ysrael Zúñiga ni para “Cachete”, es para el pueblo, yo no me la voy a llevar a mi casa. Yo no estoy pidiendo un favor, estoy buscando soluciones para mejorar la calidad de vida de las personas. Pero hacerles entender a los políticos, uff... Lo hemos visto en las últimas elecciones presidenciales. Mucha corrupción. Gente que desaparece votos, reviven muertos, todo es comprar por aquí y por allá, y la sociedad está podrida. Termina mi propuesta deportiva y me voy, no pienso seguir. La gente genera fastidio. Se dejan convencer con el mismo floro.

Ysrael "Cachete" Zúñiga fue elegido como vicepresidente del Consejo Regional de Arequipa| Foto: Eduardo Barreda

—Tienes un punto a favor, tu conducta intachable en el fútbol…

Y siempre me manejo igual. En dos años y medio, por un sol o diez mil soles, no me voy a pelear. Yo no vivo de la política, mi intención es ayudar a la sociedad a través de proyectos, propuestas, que reduzcan el índice de la violencia, discriminación, de desigualdad. Gracias a Dios pude hacer algo en el deporte que me da una estabilidad económica para vivir tranquilo sin necesidad de mancharme. Puedo sentarme a la mesa orgulloso a comer sin pensar que algún día me caerá la policía.

—¿En qué te cambió el fútbol?

Yo no sabía nada de disciplina, horarios, de orden, de valores deportivos. Me ayudó a trabajar en equipo. Por más que uno se sienta fuerte, no lo puede hacer todo solo. Me ayudó a conocer a las personas, no sentirse más que alguien, el deporte puede mejorar mucho la sociedad. Ahora las empresas no buscan al primer puesto, sino líderes. El deporte es una herramienta que ayuda a formar líderes en base a valores, disciplina, capacitaciones, pero hay gente que no lo entiende.

—¿Cuál sería el llamado a tus colegas deportistas?

Hay personas que han incursionado en la política que han sido deportistas, pero no han propuesto mejorar nada. Mejoren la sociedad a través del deporte. Ayuden a mejorar el tema de salud, educación, turismo, todo va ligado a los ministerios. A través del deporte se puede mejorar muchos sectores.

—En lo futbolístico, ¿Cuál fue tu balance de Perú en la Copa América?

Estamos mejorando mucho. He visto nuevos chicos. Me gustó mucho el trabajo de los nuevos jóvenes en la Copa América.

—¿Quiénes?

Raziel García tiene mucha personalidad para jugar. Lapadula, Ormeño, Lora. Me hubiese gustado que el profesor Ricardo Gareca tenga respaldo de la Federación Peruana de Fútbol y de la prensa para haber llevado a chicos nuevos. Ya conoces a Tapia, el liderazgo, igual Cueva, Carrillo, Gallese. Era empezar a tener nuevos chicos para ver con qué jugadores podía contar Ricardo Gareca cuando ya no estén Guerrero, Farfán, Carrillo, Cueva.

Gianluca Lapadula fue el máximo anotador de Perú en la Copa América con tres goles. (Foto: EFE)

—Gianluca Lapadula asumió el rol de “9” con goles tras la ausencia de Paolo Guerrero…

Es un jugador inteligente. Sabe los momentos para descargar, jugar simple, moverse en el área en los espacios vacíos. Juega muy bien sin balón, eso ayuda al equipo. A veces el que sabe jugar mejor sin balón, es quien más colabora al equipo.

—¿Y Santiago Ormeño?

Me hubiese gustado ver a Ormeño y Valera jugar partidos completos. A esos chicos le das confianza, y hacen goles, saben jugar en el área. En el fútbol, hasta “Ñoño” con confianza, es bueno. Pero si a Messi lo pones diez minutos, pierde ritmo.

—¿Quién debe ser el “9” de Perú ante Uruguay, sabiendo que Lapadula está suspendido y Guerrero entre algodones?

El “9” que juegue debe ser titular en su equipo. Hubiesen tenido partidos completos Ormeño, Valera, Iberico, quien me encanta por ser un jugador disciplinado y educado para el fútbol. En las Eliminatorias, ya no hay margen de error. Las decisiones que tome el entrenador, hay que apoyarlo.

—¿Por qué a Ruidíaz no se le abre el arco?

Es un jugadorazo. Necesita jugar tres a cuatro partidos de titular, y que la gente lo respalde. Lo tuve en Melgar, de compañero, un gran jugador. Por algo triunfó en México, y ahora en la MLS.

—¿En el debut de la Fase 2, qué equipos te gustaron?

Me encantó Cienciano del “Chino” Rivera, un técnico con mucha base de juego para entrenar a sus equipos. Franco Navarro, Roberto Mosquera. Para mí Cristal es un club modelo, en todo sentido. Han salido varios chicos, hay gente que transmite identidad en el club, que enseña a jugar por amor a la institución.

—¿Y Melgar de Arequipa?

Los visualizo compitiendo el torneo, ya no están distraídos con el torneo internacional. Ojalá puedan llegar a la final. Después estuvo bien Alianza, esperemos que el campeonato siga entretenido para los que nos gusta el fútbol.

Santiago Ormeño debutó con gol en León, que perdió 2-1 a manos de Cruz Azul. (Club León)

—Lo tuviste de entrenador, hoy Juan Reynoso hace historia en Cruz Azul….

Máximo es una bellísima persona, muy preparado. Me encantaría que termine de consolidarse en México y dirija en Europa. Es un técnico top. He tenido muchos entrenadores en el extranjero, pero Juan está en ese nivel. Se ganó la oportunidad de estar en Cruz Azul, al comienzo fue criticado, ahora rompe récords. Veo todos los partidos de Cruz Azul.

—Fuiste goleador donde jugaste. ¿Por qué no continuaste en Universitario?

Por problemas de confianza. Yo llegué a la “U” cuando estaba mal económicamente, cuando nadie quería ir, yo lo hice. La “U” no tenía plata, pero simplemente me dijeron que me podían pagar un sueldo de juvenil y normal, acepté. Mi sueño era jugar en la “U”. Mi papá es crema a morir. Acepté, pero el pase seguía en mi poder para irme al extranjero. Cuando llegó la oportunidad, no me quisieron dar el pase, no cumplieron con su palabra. Yo no entrenaba, solo jugaba. Soy de palabra, pero no la respetaron, así que me fui triste, me encantó estar en la “U”. Fue una de las etapas más felices de mi vida a pesar de los problemas. Conversaba con el “Puma”, “Cuto”, el “Goyo”; pero por haber incumplido su palabra conmigo, me alejé del equipo. Me hubiese quedado años.

—¿Eres hincha de Melgar o de la “U”?

En mi casa todos son cremas. Yo soy hincha del equipo donde juego. Eso me enseñó Alberto Gallardo y el “Cóndor” Mellán, uno tiene que amar la institución donde juega. Sigo mucho a Cristal, me formé ahí, igual sigo a Bolognesi, a Estudiantes de La Plata, a Coventry, a todos. Le tengo un cariño a Boys, me hubiese gustado haber jugado ahí.

Ysrael Zuñiga llegó al Coventry City el 2000, con 23 años. Un año antes, el 'Cachete' fue el goleador de la liga peruana con 32 goles en Melgar. (Getty Images)

—¿Hubo, en algún momento, propuesta formal de Alianza Lima?

Sí, pero nunca nos poníamos de acuerdo en lo económico. ¿A quién no le hubiese gustado jugar en Alianza o en la “U”, equipos grandes del fútbol peruano?

—¿Qué recuerdos de haber jugado en Coventry, en la Premier League?

Tengo el mejor de los recuerdos. Me ayudaron mucho como profesional. Habían puras figuras de selección, aprendí mucho. Me enfrenté a rivales como Desailly, Zola, Beckham, Henry, Viera, “Ñol”, quien jugaba mucho. Figuras por todos lados. Físicamente eran unos caballos.

—¿Qué mensaje envías al deportista?

Que se unan. Nosotros no estamos para mendigar un pasaje a un gobierno regional, una medallita de dos soles a un municipio. Cuando participamos a nivel nacional e internacional, representamos a nuestra localidad, región, país. Debemos unirnos y pelear por un ministerio de deporte.

