Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol: Conoce los detalles de la 3ra. edición del torneo que descubre a los nuevos talentos del Perú
Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol: Conoce los detalles de la 3ra. edición del torneo que descubre a los nuevos talentos del Perú
Por Redacción EC
Cintillo - Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol
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¡Ya está aquí! El vuelve renovado en su tercera edición, donde niñas de la categoría sub-13 podrán mostrar sus habilidades y disfrutar de una experiencia deportiva en un entorno seguro y competitivo.

El evento se desarrollará los días 14, 15, 21, 22 y 28 de noviembre (la gran final), en el CARFIP de Chorrillos. Y estará organizado por El Comercio, con Repsol como patrocinador principal y contará con el apoyo de Igma Sports.

Las inscripciones estarán abiertas desde este 2 de octubre hasta el 31 del mismo mes. Participarán un total de 12 equipos de la categoría Sub 13, que podrán mostrar y difundir los talentos y habilidades de las futuras promesas del balompié nacional.

Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol: Conoce los detalles de la 3ra. edición del torneo que descubre a los nuevos talentos del Perú
Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol: Conoce los detalles de la 3ra. edición del torneo que descubre a los nuevos talentos del Perú

El certamen tiene fundamentalmente cuatro objetivos a cumplir:

  1. Descubrir y resaltar el talento deportivo de las niñas y adolescentes Sub 13.
  2. Comunicar la importancia de la participación de los jóvenes en el deporte.
  3. Identificar el el potencial de jóvenes futbolistas.
  4. Posicionar a El Comercio e Igma como agentes comprometidos en contribuir y fomentar la cultura deportiva en el país.

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