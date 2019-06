'Checho' Ibarra criticó el uso del VAR: "Cómo se perdió el fútbol con estos inventos"

No los aguanta más. Sergio 'Checho' Ibarra ex futbolista y hoy conductor de televisión, utulizó su cuenta en Twitter para criticar el uso del VAR en la Copa América. esto durante la transmisión del Chile vs. Ecuador por el Grupo C del certamen continental.

El popular 'goleador prehistórico' del fútbol peruano criticó el hecho de que Patricio Loustau, árbitro del Chile vs. Ecuador, haya recurrido al VAR para sancionar una jugada dividida entre el portero Gabriel Arias (Chile) y Romario Ibarra (Ecuador). Al final amonestaron al portero de la Roja.

"Dios mío, si van al VAR y se demoran por una jugada que ni siquiera lo toca ya estamos todos cagados. Cómo se perdió el fútbol con estos inventos", escribió el popular 'Checho' en Twitter.

¿Cuándo se puede usar el VAR?



Según el portal de la FIFA, el uso del videoarbitraje está condicionado a cuatro hechos concretos durante un partidos: goles, penales, tarjetas rojas y confusión de identidad. En el caso del Patricio Loustau, se habría aplicado el tercer punto.

La FIFA dice que en el caso de las tarjetas rojas el VAR se usará para "evitar decisiones erróneas relativas a la expulsión de un jugador".