Cada 1 de noviembre se celebra el Día de todos los santos, y también es el cumpleaños del exentrenador de la selección peruana Sergio Markarián. Apodado el ‘Mago’, el uruguayo dirigió el proceso en las Eliminatorias para el Mundial Brasil 2014. No clasificó, pero obtener el tercer lugar en la Copa América 2011 le dio crédito para afrontar una era que en un inicio tuvo alto porcentaje de aprobación, el mismo que se fue diluyendo por los resultados cada vez menos auspiciosos.

► Selección peruana: Los principales ensayos que hará Ricardo Gareca en los amistosos de noviembre

► Christian Cueva: La pena máxima que marcó su carrera

Markarián dirigió a la selección peruana en 43 encuentros, de los cuales ganó 17 veces, empató 13 y perdió 13. Lo más destacado de su paso por la Videna fue sin dudas la medalla de bronce en el torneo sudamericano disputado en Argentina.

En su etapa como entrenador de la Blanquirroja, el uruguayo dejó frases memorables. En su cumpleaños 75 recordamos las más curiosas y llamativas.

Uno de los triunfos más recordados de la era Markarián fue el 1-0 ante Ecuador en junio del 2013, con gol de Claudio Pizarro y por las Eliminatorias Brasil 2014. (FOTO: LINO CHIPANA / EL COMERCIO) LINO CHIPANA | EL COMERCIO

“Quiero sentir al final de mi estancia en el Perú que hice el mejor trabajo de mi vida”. Julio del 2010, cuando fue presentado como el nuevo entrenador de la selección. El ‘Mago’ hizo público sus dos retos: clasificar al Mundial Brasil 2014 y crear una generación de futbolistas peruanos ganadores.

“No podemos estar como policías detrás de los jugadores. O quieren estar en la selección o quieren joder. Si quieren joder que no estén en la selección”. Octubre del 2010, expulsó de la concentración a Reimond Manco y John Galliquio por salir en la madrugada e irse al Casino Veneto. Esto ocurrió durante la concentración en el viaje a Panamá. Lo que se le criticó después es que fue muy ‘blando’ con algunos referentes que tuvieron algunas ‘licencias’.

“Ratoneando fui campeón con la U. de Chile. No estoy dispuesto a aceptar los rótulos. ¡Ya estoy podrido de los rótulos! Hay entrenadores que son ratones. Me tienen podrido con eso. ¡Los voy a desenmascarar!”. Julio del 2011, se enojó porque en Chile lo tildaron de técnico defensivo y criticó el arbitraje en el partido perdido contra la ‘Roja’ de Claudio Borghi por 0- 1 en la Copa América. Esas palabras fueron muy comentadas en todo Sudamérica.

“¿Sabes que me despierto cantando el himno del Perú? ¿Puedes creerlo? ‘Somos liiiiiiibres, seaaaamos….”. Agosto del 2011, cierto o no, lo real es que el ‘Mago’ sí se aprendió bien la letra de nuestro himno y previo a los partidos los cantaba como si fuese un peruano más. Eran tiempos felices.

“Vení que te vamos a hacer famoso. ¡Miserable!”. Abril del 2012, le respondió a un hincha que le había hecho reclamos en plena rueda de prensa, tras la derrota de la selección 0–3 ante Chile. “¡Habla, ‘Mago’! El que se lleva el billete es usted”, le espetó el hincha. El matrimonio Markarián-hinchada empezaba a entrar en fase crítica.

El 'Mago' recibe la medalla de bronce de la Copa América 2011 de manos de Joseph Blatter, el presidente de la FIFA en aquel entonces. (Foto: REUTERS). MARCOS BRINDICCI | REUTERS

“La última foto de un triunfo de Perú sobre Ecuador estaba en blanco y negro. Estos chicos le pusieron color a una foto que solo estaba en blanco y negro”. Junio del 2013, después de ganarle 1-0 a Ecuador en el Estadio Nacional con gol de Claudio Pizarro y cuando las críticas a sus planteamientos llegaban desde todos lados.

“Si a mí me hicieran un arbitraje así de visitante, estaría feliz”. Junio del 2013, dijo irónicamente para referirse a la actuación del árbitro brasileño Marcelo de Lima en la victoria 1-0 de Perú sobre Ecuador. Sus críticas a los jueces empezaron a ser más frecuentes.

“Si no clasifico no voy a quedarme en la selección. Por favor, no condicionen mi trabajo”. Julio del 2013, manifestó en la conferencia previa al partido contra Uruguay en el que Perú buscaba clasificar al Mundial. Además, resaltó que esa era una decisión que había tomado desde el primer día que lo contrataron.

“Que amo a la selección, que la quise mucho y que la voy a extrañar, seguramente”. Setiembre del 2013, en las prácticas previas al partido contra Venezuela manifestó su tristeza por no seguir más en el cargo. Su proceso estaba llegando al final.

“Voy a hacer lo posible para que este árbitro no vaya al Mundial”. Setiembre del 2013, Markarián quedó muy molesto con el arbitraje de Patricio Loustau en un partido clave contra Uruguay, donde la ‘Blanquirroja’ cayó 2-1. Al final, el juez argentino no estuvo en la nómina de Brasil 2014.

Christian Benavente fue uno de los jugadores que Markarián llevó por primera vez a la selección. (Foto: PAUL VALLEJOS / EL COMERCIO). Paul Vallejos | El Comercio

“Les pido por favor que me dejen en paz por un tiempo”. Octubre del 2013, en su última conferencia tras el empate contra Bolivia. La selección concluía su proceso eliminatorio para Brasil 2014. "Estoy conforme con el esfuerzo, la actitud pese a estar eliminados. Me voy con pena, quiero agradecerles y desearles suerte en el futuro. Esa es mi despedida”, finalizó.

“No importa la estatura para ser goleador. Raúl Ruidíaz define como si usara bisturí. Es un sinvergüenza para definir”. Noviembre del 2014, durante una entrevista, el ‘Mago’ elogiaba a quien consideraba el futuro ‘9’ titular de la selección.

“Cuando yo llegué a la selección peruana había cinco jugadores de selección, solo cinco. Alberto Rodríguez, Farfán, Pizarro, Guerrero y Vargas. No había más. Cuando me fui, quedó una lista de treinta jugadores convocables". Abril del 2018, tras la clasificación de la selección de Ricardo Gareca a Rusia 2018, el ‘Mago’ se atribuyó su propio crédito.